Бондарь - об игре с Польшей: Залетело все. Так сложилось, что в их пользу и счет, и удача была на их стороне

Защитник сборной Украины Валерий Бондарь прокомментировал результат и игру команды в спарринге с Польшей. Украинцы уступили со счетом 1:3.

- Холодный душ, как-то все пошло не так. Может, где-то сказалась несыгранность - вы не играли в таких вариантах. Но на тренировках, наверное, нарабатывали такое сочетание?

- Конечно, нарабатывали, и какие-то были уже связи с ребятами. Но даже не хочется ничего говорить, оправдываться как-то. Команда проиграла 3:1, сыграли мы плохо на стандартах в некоторых моментах, когда пропустили мяч. Я в том моменте, наверное, дезориентировал Жору. Надо было или не идти на этот мяч, или играть. Конечно, ошибки свои, и пропустили так мы три мяча. Потом отыграли один, хотели добавить во 2-м тайме, но уже было тяжело, тем более, сборная Польши очень хорошо умеет обороняться и удержала этот результат.

- Кажется, у Польши в 1-м тайме залетело все.

- Залетело все. Так сложилось, что в их пользу и счет, и удача была на их стороне. Думаю, что пусть лучше мы проиграем сегодня, а в группе мы и наши ребята выиграем все матчи и пройдем в плей-офф Евро.

- Что главный тренер сказал после игры - на что обратить внимание?

- Надо обратить внимание на стандарты и те ошибки, которые мы допустили в этом матче. Сделать выводы и двигаться дальше. Осталась одна игра, очень важная игра перед официальным стартом. И, конечно, надо подготовиться дисциплинированно и с хорошей организацией. Думаю, что так и будет.

- Сегодня Англия проиграла Исландии, Румыния сыграла 0:0 с Лихтенштейном.

- Я еще не смотрел никого, даже в телефон не заходил, потому что знаю, что там будет много высказываний, критики, не только в мою сторону. Но это уже работа, мы привыкли к этому.

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Проигрывают все. Проигрывают такие команды, как Англия, проигрывает и Украина. Конечно, это очень обидно, потому что мы представляем нашу страну. Мы не только играем за сборную, мы играем за ребят, которые нас защищают, которых мы также очень хотим порадовать. Но сегодня мы не наиграли на победу.

- Возможно, команда сейчас под нагрузками?

- И нагрузки есть, да, и видите, что тренер, наверное, хотел посмотреть и других игроков, и дать передохнуть другому составу, потому что надо готовиться уже к другой игре и сделать правильные выводы после этой. Думаю, что очень важно сделать анализ и двигаться дальше.

- Холодный душ сегодня был?

- Был, и мы его принимаем. Как я уже сказал, надеюсь, что мы следующие матчи все выиграем.