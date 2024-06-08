Четвертый раз – в европейский класс. Как сборная Украины выступала на предыдущих континентальных первенствах

Впервые наша сборная "засветилась" на ЧЕ-2012, на домашнем турнире, который проводила совместно с Польшей. По этой причине команда Олега Блохина, как одна из хозяек чемпионата, попала в число участников напрямую, минуя отборочный турнир.

Жребий определил украинцев в довольно непростую группу, в компанию к Англии, Франции и Швеции. Именно со скандинавами "сине-желтые" и сыграли свой дебютный поединок на Евро. На переполненном "Олимпийском" в Киеве хозяева первыми пропустили – в самом начале второго тайма голом отметился лидер шведов Златан Ибрагимович. Но почти тут же в дело вмешался украинский Дункан Маклауд – Андрей Шевченко. Наша футбольная легенда, для которого этот турнир стал лебединой песней в сборной, за 10 минут оформил дубль, поменявший 0:1 на 2:1. Так была одержана первая, историческая победа Украины на Евро.

Во втором матче группы, уже на "Донбасс-Арене" в Донецке, подопечным Блохина пришлось противостоять не только сильному сопернику – Франции, но и природному катаклизму. Вскоре после начала матча на столицу Донбасса обрушился просто тропический ливень, из-за чего поединок пришлось прервать более чем на час. А когда игра возобновилась, оказалось, что "трехцветные" лучше хозяев приспособились к мокрому и вязкому газону. Вскоре после перерыва с интервалом в три минуты в ворота Андрея Пятова влетели два мяча, на которые украинцы так и не смогли ничем ответить – 0:2.

В заключительном матче группового этапа "сине-желтые" там же, на "Донбасс-Арене", встретились с англичанами. Для выхода в плей-офф Шевченко и компании нужна была только победа. Разумеется, задача была довольно сложной, но не невыполнимой, что и доказала сама игра. Украина выглядела очень солидно, создала ряд неплохих моментов у ворот Джо Харта. Но все решили две вещи – мяч, забитый Уэйном Руни после ошибки Евгения Хачериди (по уже установившейся недоброй традиции, это случилось в самом начале второго тайма), и незасчитанный гол Марко Девича (после его удара Джон Терри выбил мяч уже из-за линии ворот, а бригада арбитров во главе с главным судьей Виктором Кашшаи закрыли на это глаза). Так драматично и скандально наша сборная и покинула Евро-2012.

Спустя четыре года, уже под руководством Михаила Фоменко, "сине-желтые" пробились на ЧЕ-2016 через сито квалификации, одолев в стыковых матчах команду Словении (2:0 дома и 1:1 в гостях). Однако выступление украинцев на полях Франции стало настоящим провалом. Стартовое поражение от действующих чемпионов мира немцев (0:2) еще не стало трагедией, учитывая статус и силу соперника. Но вот фиаско с тем же счетом во встрече с аутсайдером группы Северной Ирландией стало настоящим ударом. Справедливости ради надо сказать, что в тот день нам вновь не повезло с погодой: матч в Лионе прошел под проливным дождем, да еще и с градом. И в результате пришлось играть в британский "регбийный " футбол, в котором североирландцы чувствовали себя как рыба в воде. Их старомодный и примитивный стиль "бей-беги" в тех условиях оказался гораздо более эффективным и принес им неожиданную победу.

После этого заключительный матч группы превратился для украинцев в пустую формальность, и в нем наша команда безвольно уступила полякам – 0:1. Таким образом, проведя на турнире три игры, "сине-желтые" не только не набрали ни одного очка, но и не забили ни одного мяча, став абсолютно худшей командой того Евро. Кроме того, двое украинцев – Виктор Коваленко и Роман Зозуля – вошли в символическую сборную худших игроков группового турнира ЧЕ-2016.

Сразу по возвращении домой Михаил Фоменко объявил, что уходит в отставку, параллельно заявив, что ни о каких премиальных игрокам за выступление на чемпионате Европы не может быть и речи: "Премиальные платят за победу, а не за участие".

Вскоре сборную возглавил Андрей Шевченко, и при нем в стареющей национальной команде произошла смена поколений. Перемены явно пошли на пользу "сине-желтым", и в отборочном цикле к Евро-2020 украинская сборная досрочно завоевала первое место в своей группе (опередив действующих чемпионов континента португальцев), а с ней и прямую путевку на чемпионат.

Турнир, который в ознаменование 60-летнего юбилея Евро, проводился сразу в 10 странах континента, из-за пандемии коронавируса состоялся на год позже, чем планировалось – летом 2021-го. Украина ехала на тот чемпионат, владея антирекордом самой продолжительной серии без забитых мячей. Ведь после двух голов Шевченко в ворота шведов в своем дебютном поединке на Евро в 2012-м (второй из них был забит на 62-й минуте), в пяти последующих матчах "сине-желтые" отбегали вхолостую.

И лишь в нашем стартовом поединке на ЧЕ-2020, Андрей Ярмоленко, забив в ворота нидерландцев на 75-й минуте, оборвал эту удручающую безголевую серию на рекордной отметке в 553 минуты. В том матче украинцы, проигрывая 0:2, смогли сравнять счет усилиями Ярмоленко и Яремчука, но в самой концовке пропустили третий гол и уступили – 2:3. И тем самым продлили свою серию поражений на чемпионатах Европы до шести матчей, повторив худший результат в истории чемпионатов. Ранее шесть поражений подряд терпела только сборная Югославии, которая после неудачи в переигровке финала Евро-1968 дважды уступила в 1976 году и трижды в 1984-м.

К счастью, вечного антирекорда удалось избежать – во втором туре "сине-желтые" не без труда обыграли худшую по рейтингу сборную турнира — Северную Македонию (2:1). Голами у нас вновь отличились Ярмоленко и Яремчук. В заключительной встрече группового этапа команде Шевченко достаточно было ничьей, чтобы гарантировать себе второе место в квартете и прямую путевку в плей-офф, но она провела ужасающий по качеству матч и закономерно уступила Австрии (0:1), ничего не сумев противопоставить хорошо организованному и физически крепкому сопернику.

Но Украине повезло. Дело в том, что современный формат Евро с 24 командами-участницами гарантирует попадание в плей-офф не только двум победителям каждого из квартетов, но и четырем сборным из шести, что заняли третьи места в группах. И "сине-желтые" попали в число лаки-лузеров, став худшей командой из удачливых третьих мест (единственные, кто вышел в плей-офф с тремя очками). Только разница мячей позволила подопечным Шевченко обойти Финляндию со Словакией в борьбе за 16-ю путевку в 1/8 финала.

Запрыгнувших в последний вагон плей-офф украинцев ждал еще один сюрприз: они попали на Швецию – единственную не топ-сборную из выигравших свою группу. Матч со скандинавами получился драматичным. В первом тайме Александр Зинченко открыл счет, но перед перерывом соперники забили в ответ. А во второй 45-минутке нашим опять повезло: лидер "Тре Крунур" Эмиль Форсберг попал сначала в штангу, потом в перекладину. А в дополнительное время шведы остались в меньшинстве, после того как Даниэльсон едва не сломал ногу Артему Беседину. И украинцы сумели реализовать численное преимущество в самой концовке, когда серия пенальти казалась неминуемой. В уже компенсированное к овертайму время Зинченко подал в штрафную, где вышедший на замену Артем Довбик головой отправил мяч в сетку. Для молодого форварда "сине-желтых" это был дебютный гол за национальную команду.

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Так сборная Украины пробилась в четвертьфинал Евро, где ее уже ждали англичане. Тут уже и Фортуна не спасла – чуда не случилось: поражение без шансов и абсолютно по делу (0:4). Счет, впрочем, не так важен. Парни Шевченко просто оставила все силы и эмоции в Глазго, где четырьмя днями одолели шведов в тяжелейшей двухчасовой битве.

Несмотря на столь бесславное прощание с Евро-2020, для сборной Украины тот четвертьфинал стал безусловным прорывом, историческим достижение наряду с четвертьфиналом ЧМ-2006. Хотя, справедливости ради, игра "сине-желтых" на турнире не впечатлила – она была слишком рваной, контрастной и сумбурной. Возможно, это от незрелости – наша команда была одной из самых молодых на том чемпионате.

И вот сейчас Украина готовится к своему четвертому континентальному первенству. И хотя ее путь на Евро был очень тяжелым, опять через стыковые матчи, теперь уже через двух соперников – Боснию и Исландию (и в обоих поединках нашей дружине приходилось отыгрываться), по мнению большинства специалистов, сейчас "сине-желтая" сборная сейчас располагает своим лучшим поколением в истории. А это значит, что грядущий турнир будет лучшей возможностью для команды Сергея Реброва показать себя. Тем более, что наша группа на Евро по составу выглядит одной из самых ровных. Бельгийцы прошли свой пик несколько лет назад, а Румыния и Словакия далеки от статуса основных претендентов на выход в плей-офф. Словом, должно быть интересно, ждать осталось недолго.