Миколенко: Чувствовал себя после травмы неплохо, но есть некоторые проблемы

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко ответил на несколько вопросов относительно товарищеского матча команды с Польшей. Украинцы уступили со счетом 1:3.

- Ты сыграл первый матч после восстановления. Как себя чувствовал?

- Чувствовал себя после травмы неплохо, но есть некоторые проблемы - это не связано с моей травмой. Но немножко дискомфорт был, поэтому не на 100 процентов был готов к этой игре.

- Как думаешь, эта игровая практика поможет в дальнейшем восстановлении?

- Конечно, по плану у нас было, и мы говорили с тренерским штабом, что сейчас я должен сыграть некоторое время. Было 45 минут - это достаточно. Я мог еще больше, но проблемы немножко помешали мне. Я рад, что сыграл 45 минут - это очень важно для моей физической подготовки перед Евро. Я счастлив, что вернулся на поле.

- В 1-м тайме был довольно экспериментальный комплект защитников. Вероятно, в такой комплектации вы еще никогда не играли. Насколько это сказалось?

- Команда пропускает, не только защитники. Тем более, мы пропустили со стандартов 2 мяча, поэтому пропустила команда. Все не доиграли где-то, я не могу кого-то выделить, чтобы кто-то один не доиграл. Все не доиграли, поэтому пропустили 3 мяча.

- Сегодня был немного холодный душ для нас, да?

- Да, два гола со стандартов - это очень большая проблема. Я уверен, что мы разберем эти ошибки и больше не будем повторять их. Еще один мяч был с подачи - тоже тяжелый мяч, я думаю, для голкипера был. Я пересматривал уже этот момент - был тяжелый мяч. Думаю, что мы разберем ошибки и будем идти дальше, готовиться к товарищескому матчу с Молдовой.

- Оправившись после пропущенных голов, мы наладили игру и начали организовывать атаки.

- Нам давалась игра и до пропущенных мячей. Был очень хороший момент, когда Малиновский отдал на Зубкова, мы его не реализовали. У нас были хорошие моменты. Есть такие матчи, когда ты не забиваешь, и забивают тебе. Сегодня как раз такой был матч. Думаю, это очень большой урок для нас перед Евро. Важно сделать выводы после этого матча и идти дальше.

- Возможно, мы под нагрузками сейчас играем? Не так много дней прошло после Германии - возможно, это также сказывается на этом этапе подготовки?

- После Германии много дней прошло - через 3 на 4-й. У тех, кто не играл с Германией, была хорошая тренировка. Не скажу, что были под нагрузкой, но сейчас тренерский штаб старается сделать так, чтобы все были в одинаковой физической готовности перед Евро. Думаю, что мы в правильном направлении.