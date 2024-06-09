Сборная Украины провела тренировку на следующий день после матча с Польшей

Вечером 8 июня сборная Украины провела тренировку в Варшаве. Это был день восстановления для игроков стартового состава и приличная физическая нагрузка для тех, кто не играл или вышел на смену.

Трое футболистов из стартовой одиннадцатки – Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук и Александр Тимчик – предпочли восстановительные упражнения на поле: ребята пробежались и выполнили стретчинг, наблюдая за действиями партнеров по команде. А вот Георгий Бущан провел полноценную тренировку и в тройке голкиперов, и во время игровых серий.

Основная группа исполнителей провела короткую пробежку и размялась. После этого она отработала держание мяча в квадратах и ​​провела полноценную игровую тренировку. Во время занятия были серии с тактическими задачами, а также скоростная силовая работа на станциях с завершающими ударами.

Сегодня сборная Украины проведет завершающий день сбора в Варшаве. 10 июня у национальной команды запланирован вылет в Кишинев.

Товарищеский матч с Молдовой состоится 11 июня. Стартовый свисток запланирован на 18:00.