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Малиновский - о матче против Польши: Ребров был очень взбешен после этого поражения
Сделают выводы исходя из ошибок в этой игре
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Полузащитник итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский рассказал, как главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на поражение 1:3 в матче с Польшей.
"Сергей Ребров был очень взбешен после этого поражения, ведь последние 2-3 дня мы работали над стандартами и пропустили такие голы. Будем анализировать, что нужно нам делать, чтобы в дальнейших матчах не допускать таких ошибок", – сказал Малиновский.
Напомним, на Евро-2024 Украина сыграет в группе Е с командами Бельгии, Словакии и Румынии.
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