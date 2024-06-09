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Малиновский - о матче против Польши: Ребров был очень взбешен после этого поражения

Национальная сборная Украины

Сделают выводы исходя из ошибок в этой игре

Малиновский - о матче против Польши: Ребров был очень взбешен после этого поражения

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

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Полузащитник итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский рассказал, как главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на поражение 1:3 в матче с Польшей.

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"Сергей Ребров был очень взбешен после этого поражения, ведь последние 2-3 дня мы работали над стандартами и пропустили такие голы. Будем анализировать, что нужно нам делать, чтобы в дальнейших матчах не допускать таких ошибок", – сказал Малиновский.

Напомним, на Евро-2024 Украина сыграет в группе Е с командами Бельгии, Словакии и Румынии.

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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Football
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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