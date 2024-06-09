Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко – о Реброве: Мы одинаково видим футбол. У нас схожий образ мышления
Сергей Станиславович невероятно предан работе
Фото: пресслужба УАФ
Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал о своем отношении к наставнику национальной команды Украины Сергею Реброву.
“Мы одинаково видим футбол. У нас схожий образ мышления. И у меня, и у него был талант, но к нему мы добавили воспитание, тяжелый труд, концентрацию и дисциплину. Что мне всегда нравилось в Сергее, так это его профессионализм. Он невероятно предан работе.
Я знаю, что он думает о сборной и о том, как она должна играть. Он принял национальную команду в тяжелейшей ситуации, когда нашими соперниками были Англия и Италия. Мы сражались до конца, и это сработало. Не только благодаря борьбе, но и потому, что мы играли в хороший футбол”, – сказал Шевченко.
Ребров возглавил сборную Украины в июне прошлого года. Его контракт рассчитан до конца июля 2026 года.
Популярное сейчас
- Малиновский - о матче против Польши: Ребров был очень взбешен после этого поражения
- 17-летний Эндрик на 90+6 минуте принес Бразилии победу в игре с Мексикой
- Вацко: У Черноморца осталось 5 игроков основы
- Степаненко признался, почему не хочет ехать на Олимпиаду
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО