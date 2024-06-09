Шевченко – о Реброве: Мы одинаково видим футбол. У нас схожий образ мышления

Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал о своем отношении к наставнику национальной команды Украины Сергею Реброву.

“Мы одинаково видим футбол. У нас схожий образ мышления. И у меня, и у него был талант, но к нему мы добавили воспитание, тяжелый труд, концентрацию и дисциплину. Что мне всегда нравилось в Сергее, так это его профессионализм. Он невероятно предан работе.

Я знаю, что он думает о сборной и о том, как она должна играть. Он принял национальную команду в тяжелейшей ситуации, когда нашими соперниками были Англия и Италия. Мы сражались до конца, и это сработало. Не только благодаря борьбе, но и потому, что мы играли в хороший футбол”, – сказал Шевченко.