  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко – о Реброве: Мы одинаково видим футбол. У нас схожий образ мышления
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко – о Реброве: Мы одинаково видим футбол. У нас схожий образ мышления

Национальная сборная Украины

Сергей Станиславович невероятно предан работе

Шевченко – о Реброве: Мы одинаково видим футбол. У нас схожий образ мышления

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал о своем отношении к наставнику национальной команды Украины Сергею Реброву.

“Мы одинаково видим футбол. У нас схожий образ мышления. И у меня, и у него был талант, но к нему мы добавили воспитание, тяжелый труд, концентрацию и дисциплину. Что мне всегда нравилось в Сергее, так это его профессионализм. Он невероятно предан работе.

Я знаю, что он думает о сборной и о том, как она должна играть. Он принял национальную команду в тяжелейшей ситуации, когда нашими соперниками были Англия и Италия. Мы сражались до конца, и это сработало. Не только благодаря борьбе, но и потому, что мы играли в хороший футбол”, – сказал Шевченко.

Читайте такжеШевченко: Я бы хотел, чтобы Ребров как можно дольше работал со сборной Украины

Ребров возглавил сборную Украины в июне прошлого года. Его контракт рассчитан до конца июля 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Малиновский - о матче против Польши: Ребров был очень взбешен после этого поражения
yellow-arrow
Сборная Украины провела тренировку на следующий день после матча с Польшей
yellow-arrow
Миколенко: Чувствовал себя после травмы неплохо, но есть некоторые проблемы
Андрей Шевченко Сергей Ребров
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TheGuardian
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости