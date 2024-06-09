Довбик: Трагедии с поражения от Польши делать не надо

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал свою награду "Лучший игрок матча" в противостоянии с Польшей, а также сам поединок.

“Я очень благодарен болельщикам, ведь это моя первая награда “Лев матча”. Надеюсь, что не последняя. Мой гол? Была контратака и Руслан Малиновский отдал хорошую передачу. Я принял ее, сместился и пробил, потому что успел увидеть, что польский голкипер немного вышел из ворот. Хорошо попал и забил.

Трагедии с поражения от Польши делать не надо. Сейчас все сборные находятся в стадии подготовки к Евро, и даже сборная Англии проиграла на Уэмбли. Есть над чем поразмыслить и нам, и тренерскому штабу. Я считаю, что генеральная репетиция к чемпионату Европы у нас еще впереди”, – сказал Довбик.