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Довбик: Трагедии с поражения от Польши делать не надо
Но есть над чем поразмыслить
УАФ
Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал свою награду "Лучший игрок матча" в противостоянии с Польшей, а также сам поединок.
“Я очень благодарен болельщикам, ведь это моя первая награда “Лев матча”. Надеюсь, что не последняя. Мой гол? Была контратака и Руслан Малиновский отдал хорошую передачу. Я принял ее, сместился и пробил, потому что успел увидеть, что польский голкипер немного вышел из ворот. Хорошо попал и забил.
Трагедии с поражения от Польши делать не надо. Сейчас все сборные находятся в стадии подготовки к Евро, и даже сборная Англии проиграла на Уэмбли. Есть над чем поразмыслить и нам, и тренерскому штабу. Я считаю, что генеральная репетиция к чемпионату Европы у нас еще впереди”, – сказал Довбик.
Для Артема это был второй гол в четырех поединках за сборную Украины в этом году. В общей сложности на его счету девять точных ударов в составе национальной команды.
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