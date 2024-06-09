Малиновский: Надеюсь, что на Евро я смогу забить с дальней дистанции

Украинский полузащитник Руслан Малиновский рассказал о своих попытках забить с дальней дистанции в сборной Украины.

“Команда также анализирует, знают что нужно закрывать. Даже голкипер Польши Скорупский, играющий в "Болонье", я слышал его много, делал, когда мяч был слева, он делал акцент для полузащитников, чтобы они были ближе ко мне.

Надеюсь, что на Евро будет больше шансов, и я смогу забить с дальней дистанции”, – сказал Малиновский.