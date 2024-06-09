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Малиновский: Надеюсь, что на Евро я смогу забить с дальней дистанции

Национальная сборная Украины

Очень плотно играют соперники с левой ногой хавбека

Малиновский: Надеюсь, что на Евро я смогу забить с дальней дистанции

УАФ

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Украинский полузащитник Руслан Малиновский рассказал о своих попытках забить с дальней дистанции в сборной Украины.

“Команда также анализирует, знают что нужно закрывать. Даже голкипер Польши Скорупский, играющий в "Болонье", я слышал его много, делал, когда мяч был слева, он делал акцент для полузащитников, чтобы они были ближе ко мне.

Надеюсь, что на Евро будет больше шансов, и я смогу забить с дальней дистанции”, – сказал Малиновский.

В активе Руслана семь голов в 60 матчах за сборную Украины. В последний раз он отмечался точным ударом в матче против Армении в июне 2022 года.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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