Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский: Надеюсь, что на Евро я смогу забить с дальней дистанции
Очень плотно играют соперники с левой ногой хавбека
УАФ
Украинский полузащитник Руслан Малиновский рассказал о своих попытках забить с дальней дистанции в сборной Украины.
“Команда также анализирует, знают что нужно закрывать. Даже голкипер Польши Скорупский, играющий в "Болонье", я слышал его много, делал, когда мяч был слева, он делал акцент для полузащитников, чтобы они были ближе ко мне.
Надеюсь, что на Евро будет больше шансов, и я смогу забить с дальней дистанции”, – сказал Малиновский.
В активе Руслана семь голов в 60 матчах за сборную Украины. В последний раз он отмечался точным ударом в матче против Армении в июне 2022 года.
Популярное сейчас
- Малиновский - о матче против Польши: Ребров был очень взбешен после этого поражения
- Украина U-23 – Япония U-19. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- 17-летний Эндрик на 90+6 минуте принес Бразилии победу в игре с Мексикой
- Ребров – о поражении полякам: Это важная информация для нас перед ЕВРО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО