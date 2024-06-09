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Сопко: Ванат с Таловеровым могут стать открытием чемпионата Европы

Национальная сборная Украины
Обновлено

Бывший защитник Шахтера оценил кадровый потенциал желто-синих

Сопко: Ванат с Таловеровым могут стать открытием чемпионата Европы

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Чемпион мира среди молодежи 1977 года высказал свое мнение относительно возможностей футболистов в стане национальной команды.

“Поговорим о возможной тактике. Наша команда может задействовать вариант с Бражко. Он способен действовать в центре поля и приносить значительную пользу сборной. Другой момент: вариант игры с двумя мощными нападающими. Успех в этом случае будет зависеть от состояния Яремчука. Успокаивает наличие связки на правом фланге Цыганков – Довбык. Их сыгранность и взаимопонимание позволяет не беспокоиться о потенциале в атаке.

Мудрик в течение сезона испытал очень значительное давление, от его игры было очень много ожиданий. При всем его браке, у Мудрика всегда есть эпизод, когда он может сделать всю игру. Мне понравилось, как он сыграл против Исландии".

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"В основе, скорее всего, будет играть Конопля. К нему есть вопросы по действиям в защите. С голкиперами ситуация особенная. Лунин вытащил сезон для "Реала". На чемпионате Европы нужно уверенно управлять действиями обороны, кричать на защитников. Я не уверен, что Трубин к этому полностью готов.

Кто будет строить игру? Шапаренко, Зинченко, Малиновский, Судаков – каждый способен самостоятельно решить судьбу любого матча. Единственная проблема – антропология. Будут поединки, в которых нужно будет навязать свою игру, не уступать силовой борьбе, деморализовать соперника физической активностью. К сожалению, это не их фишка… "

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"Надеюсь увидеть в центре защиты дуэт Забарный – Матвиенко. В коллективе важна хорошая и здоровая атмосфера, поэтому присутствие в заявке авторитетных игроков – Ярмоленко, Сидорчука и Степаненко, крайне необходимо. Что касается молодого запаса, то Ванат с Таловеровым могут стать открытием чемпионата Европы”, – считает эксперт.

Александр Сопко основную часть футбольной карьеры провел в "Шахтере" (1981-1990).

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Национальная сборная Украины Александр Сопко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Американец 2000
09.06.2024 в 23:17
Ванат станет позором этого чемпионата (((((
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Комментарии 2
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Американец 2000
09.06.2024 в 23:17
Ванат станет позором этого чемпионата (((((
sticker
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Kondor (Веселе)
09.06.2024 в 22:38
Можуть стати...А можуть не стати...
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