Сопко: Ванат с Таловеровым могут стать открытием чемпионата Европы

Чемпион мира среди молодежи 1977 года высказал свое мнение относительно возможностей футболистов в стане национальной команды.

“Поговорим о возможной тактике. Наша команда может задействовать вариант с Бражко. Он способен действовать в центре поля и приносить значительную пользу сборной. Другой момент: вариант игры с двумя мощными нападающими. Успех в этом случае будет зависеть от состояния Яремчука. Успокаивает наличие связки на правом фланге Цыганков – Довбык. Их сыгранность и взаимопонимание позволяет не беспокоиться о потенциале в атаке.

Мудрик в течение сезона испытал очень значительное давление, от его игры было очень много ожиданий. При всем его браке, у Мудрика всегда есть эпизод, когда он может сделать всю игру. Мне понравилось, как он сыграл против Исландии".