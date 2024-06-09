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Сопко: Ванат с Таловеровым могут стать открытием чемпионата Европы
Бывший защитник Шахтера оценил кадровый потенциал желто-синих
Фото з відкритих джерел
Чемпион мира среди молодежи 1977 года высказал свое мнение относительно возможностей футболистов в стане национальной команды.
“Поговорим о возможной тактике. Наша команда может задействовать вариант с Бражко. Он способен действовать в центре поля и приносить значительную пользу сборной. Другой момент: вариант игры с двумя мощными нападающими. Успех в этом случае будет зависеть от состояния Яремчука. Успокаивает наличие связки на правом фланге Цыганков – Довбык. Их сыгранность и взаимопонимание позволяет не беспокоиться о потенциале в атаке.
Мудрик в течение сезона испытал очень значительное давление, от его игры было очень много ожиданий. При всем его браке, у Мудрика всегда есть эпизод, когда он может сделать всю игру. Мне понравилось, как он сыграл против Исландии".
"В основе, скорее всего, будет играть Конопля. К нему есть вопросы по действиям в защите. С голкиперами ситуация особенная. Лунин вытащил сезон для "Реала". На чемпионате Европы нужно уверенно управлять действиями обороны, кричать на защитников. Я не уверен, что Трубин к этому полностью готов.
Кто будет строить игру? Шапаренко, Зинченко, Малиновский, Судаков – каждый способен самостоятельно решить судьбу любого матча. Единственная проблема – антропология. Будут поединки, в которых нужно будет навязать свою игру, не уступать силовой борьбе, деморализовать соперника физической активностью. К сожалению, это не их фишка… "
"Надеюсь увидеть в центре защиты дуэт Забарный – Матвиенко. В коллективе важна хорошая и здоровая атмосфера, поэтому присутствие в заявке авторитетных игроков – Ярмоленко, Сидорчука и Степаненко, крайне необходимо. Что касается молодого запаса, то Ванат с Таловеровым могут стать открытием чемпионата Европы”, – считает эксперт.
Александр Сопко основную часть футбольной карьеры провел в "Шахтере" (1981-1990).
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