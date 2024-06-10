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Сборная провела последнюю тренировку в Польше. Занимались все игроки
Основной фокус – стандарты
Фото - Дана Балашова / УАФ
В воскресенье "желто-синие" занимались на стадионе клуба "Звар", где часто тренируется сборная Польши. Хозяева поделились тренировочным газоном в последний варшавский день сбора нашей команды. Отметим, что тренировались все 26 футболистов.
Футболисты отрабатывали игру во время стандартов. Игровые серии строили с акцентом на действии после стандартных положений. Также уделялось внимание построению атаки и обороны.
Сегодня подопечные Реброва вылетят в Кишинев. В 19:00 стартует официальная тренировка на стадионе "Зимбру" (первые 15 минут – открыты для медиа). В 18:30 главный тренер и представитель национальной команды пообщаются с представителями СМИ.
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