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Национальная сборная Украины

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Сборная провела последнюю тренировку в Польше. Занимались все игроки

Национальная сборная Украины

Основной фокус – стандарты

Сборная провела последнюю тренировку в Польше. Занимались все игроки

Фото - Дана Балашова / УАФ

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В воскресенье "желто-синие" занимались на стадионе клуба "Звар", где часто тренируется сборная Польши. Хозяева поделились тренировочным газоном в последний варшавский день сбора нашей команды. Отметим, что тренировались все 26 футболистов.

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Футболисты отрабатывали игру во время стандартов. Игровые серии строили с акцентом на действии после стандартных положений. Также уделялось внимание построению атаки и обороны.

Сегодня подопечные Реброва вылетят в Кишинев. В 19:00 стартует официальная тренировка на стадионе "Зимбру" (первые 15 минут – открыты для медиа). В 18:30 главный тренер и представитель национальной команды пообщаются с представителями СМИ.

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Национальная сборная Украины
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Источник:
Пресс-служба УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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