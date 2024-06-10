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Маркевич - о сборной Украины: Только позиция левого защитника вызывает вопросы

Национальная сборная Украины

Заслуженный украинский тренер высказался о выступлениях сине-желтых

Маркевич - о сборной Украины: Только позиция левого защитника вызывает вопросы

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Заслуженный тренер Украины, наставник львовских "Карпат" Мирон Маркевич оценил действия украинской сборной в спаррингах с командами Германии и Польши.

"Поскольку за итоговый результат отвечает главный тренер, это его прерогатива, в каком составе будет играть возглавляемая им сборная. Тем более что речь идет о контрольных поединках, в которых можно убедиться, кто чего стоит на самом деле. Поэтому то, что Сергей Ребров в спарринге с поляками полностью сменил стартовый состав, меня не удивило.

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Другое дело, что нет определенности с тактическими построениями, прежде всего, с организацией наступательных операций. Пожалуй, какая-то конкретика появится уже после последнего контрольного матча – с командой Молдовы. Потому что игра от обороны может быть актуальна в заключительном матче группового раунда – с бельгийцами, а в первых поединках – с румынами и словаками нужно побеждать, и для этого нужно уже иметь четкий план.

Надеюсь, что в спарринге с Молдовой обойдется без травм, и Виталий Миколенко успеет вернуть боевую спортивную форму. Для меня только позиция левого защитника вызывает вопросы. Все же, на мой взгляд, Александр Зинченко более важен для сборной в середине поля", - сказал Мирон Богданович.

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Мирон Маркевич Украина Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жека-киев (биг виладж)
10.06.2024 в 11:51
А правий питань не викликає?Зліва топ - Миколенко, на заміну досвічений Михайленко, може зіграти Матвієнко і Зінченко.А з права лише молодий Конопля, і швидкий але безтолковий Тимчик.
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Комментарии 2
жека-киев (биг виладж)
10.06.2024 в 11:51
А правий питань не викликає?Зліва топ - Миколенко, на заміну досвічений Михайленко, може зіграти Матвієнко і Зінченко.А з права лише молодий Конопля, і швидкий але безтолковий Тимчик.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
10.06.2024 в 10:22
ЗИНА -МАЛИНА -СИДОРЧУК не нужны стоячие игроки
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