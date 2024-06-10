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Малиновский: Речь Сидорчука в раздевалке перед матчем с Исландией задела всех

Национальная сборная Украины

Его спич очень помог

Малиновский: Речь Сидорчука в раздевалке перед матчем с Исландией задела всех

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский поделился мыслями о том, кому из футболистов национальной команды по силам стать хорошим тренером.

"Сложный вопрос. У каждого свой путь, и я могу сказать одного футболиста, а он: "Да нет, мне это будет неинтересно, я вижу себя в другом направлении".

Давайте скажу Сергей Сидорчук. Он очень интеллигентный – это очень важно. Мне понравилось то, что он сказал перед Исландией перед тем, как мы выходили на поле.

Это было в раздевалке, но та речь, которую он сказал, очень всех задела и это такой момент, если мы не говорим о тактике, этот его спич очень помог. Он такую ​​речь сказал о нашей стране, о футболе, обо всем вместе, о войне, о тех ребятах, кого он знает – это немного задело всех и это было очень правильно с его стороны сказать перед игрой.

Перед выходом на поле он взял слово, и это было топ", – сказал Малиновский.

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Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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