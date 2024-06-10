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Молдова – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Национальная сборная Украины

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Молдова – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Sky

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий товарищеского поединка между сборными Молдовы и Украины.

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Заключительный третий спарринг для команды Реброва перед стартом чемпионата Европы. Уже меньше чем через неделю – первый матч в Германии, против Румынии. Какой состав ждать от Сергея Станиславовича? Будет ли реабилитация после поражения полякам? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 11 июня – в 17:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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