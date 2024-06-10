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Молдова - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Молдова - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.06.2024 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол
Sky
Последний контрольный поединок для сборной Сергея Реброва в рамках подготовки к Евро в Германии. «Сине-желтые» будут завершать цикл товарищеских игр матчем против национальной команды Молдовы.
Это хорошая возможность наиграть основной состав и получить положительный импульс перед официальными играми, поскольку с немцами мы расписали нулевую ничью, а полякам проиграли - 1:3
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Национальные сборные Молдовы и Украины проведут очную встречу во вторник, на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Начало поединка - 19:00.
Онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO - MEGOGO Футбол 1. Также смотреть можно будет на региональных каналах Общественного (кроме ОТТ-платформ).
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий благодаря текстовой онлайн трансляции от UA-Футбол >>>
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