Молдова - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Последний контрольный поединок для сборной Сергея Реброва в рамках подготовки к Евро в Германии. «Сине-желтые» будут завершать цикл товарищеских игр матчем против национальной команды Молдовы.

Это хорошая возможность наиграть основной состав и получить положительный импульс перед официальными играми, поскольку с немцами мы расписали нулевую ничью, а полякам проиграли - 1:3

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Национальные сборные Молдовы и Украины проведут очную встречу во вторник, на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Начало поединка - 19:00.

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