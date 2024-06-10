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Тренер Молдовы: Если я начну называть фамилии игроков сборной Украины, голова пойдет кругом

Национальная сборная Украины

Сергей Клещенко рассыпался в комплиментах атаке сборной Украины

Тренер Молдовы: Если я начну называть фамилии игроков сборной Украины, голова пойдет кругом

fmf.md

Новина українською

Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко поделился ожиданиями от товрищеского матча с Украиной, который состоится во вторник, 11 июня, и начнется в 19:00.

"Ни для кого не секрет, что линия нападения -- самая сильная в сборной Украины. Более того, у пятерки атакующих футболистов есть более-менее равноценная замена. Если я начну называть фамилии, просто голова пойдет кругом. Ведь все эти фамилии достаточно известны и громкие. Мы видим этих игроков каждую неделю в очень сильных чемпионатах. Как мы будем защищаться - покажет игра. То, что мы хотим увидеть, мы скажем ребятам.

Впрочем, даже когда нам приходится большую часть матча защищаться, мы все равно нацелены на атаку. Думаю, что Украина не позволит нам много владеть мячом. Нам надо быть готовыми к отбору мяча и поиску быстрых атак. Или к тому, чтобы искать мяч и сохранять его для определенной передышки. Так или иначе, мы всегда стремимся как можно быстрее добираться до ворот соперника", - в частности заявил Клещенко.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию матча.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляцию поединка.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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