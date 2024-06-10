Сборная Украины - в топ 10 самых дорогих команд Евро-2024

Авторитетный статистический портал Transfermarkt подсчитал суммарный рейтинг самых дорогих национальных сборных, которые будут участвовать на Евро-2024.

Лидером рейтинга является сборная Англии с общим ценником в €1,52 млрд. В топ-3 также Франция (€1,23 млрд) и Португалия (€1,05 млрд).

Сборная Украины находится на 10-м месте рейтинга. Transfermarkt оценивет нашу команду в суммарные 379 миллионов евро.

Инетресно, что два наших соперника, находятся гараздо ниже нашей сборной в рейтинге. Румыния замыкает оценочную таблицу (92 млн евро), а Словакия - четвертая снизу (157 млн евро). А вот бельгийцы выше нас - 8 место и 584 млн евро.