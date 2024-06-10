Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины - в топ 10 самых дорогих команд Евро-2024
Хотя до Англии, конечно же, не дотягиваем
Фото Андрія Ющака - УАФ
Авторитетный статистический портал Transfermarkt подсчитал суммарный рейтинг самых дорогих национальных сборных, которые будут участвовать на Евро-2024.
Лидером рейтинга является сборная Англии с общим ценником в €1,52 млрд. В топ-3 также Франция (€1,23 млрд) и Португалия (€1,05 млрд).
Инетресно, что два наших соперника, находятся гараздо ниже нашей сборной в рейтинге. Румыния замыкает оценочную таблицу (92 млн евро), а Словакия - четвертая снизу (157 млн евро). А вот бельгийцы выше нас - 8 место и 584 млн евро.
Популярное сейчас
- Украина U-23 – Япония U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- Маркевич - о сборной Украины: Только позиция левого защитника вызывает вопросы
- Капитан Черноморца попрощался с клубом
- Вместо защиты - дыра. Польша - Украина 3:1. Видео голов и обзор матча
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО