Таловеров: Через неделю будем готовы

Центральный защитник сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал товарищеский матч с Польшей (1:3), в котором он впервые вышел в стартовом составе национальной команды.

"Начало поединка не было для нас хорошим. Поляки воспользовались стандартами, и нам стало тяжело. Несмотря на то, что в течение игры мы доминировали, Польша в целом сыграла лучше. Я считаю, что для нас это хороший урок. У нас еще есть время потренировать стандарты и в дальнейшем относиться к ним более серьезно.

Я не могу сказать, что в первом тайме нам не хватило каких-то компонентов для атаки. Кажется, мы имели два-три выхода один на один, но пропустили очень досадные мячи. Мы вели игру и имели моменты – это неплохой результат.

Конечно, Роберт Левандовски – фантастический игрок. Очень приятно играть против таких футболистов, ведь с ними ты всегда совершенствуешься. Я очень счастлив, потому что это была моя дебютная игра в стартовом составе сборной Украины. Обидно, конечно, когда ты пропускаешь трижды, но это футбол. У нас есть время на исправление того, что не получалось в матче с Польшей. Через неделю будем готовы”, – сказал Таловеров.