Ребров не сказал, кто будет основным кипером сборной Украины на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, подтвердил, что в товарищеском матче с Молдовой будет играть Андрей Лунин, однако не ответил на вопрос, кто будет первым номером на европейском первенстве.

"Посмотрим, посмотрим. Завтра будет играть Андрей, все получили свой шанс. У нас очень хорошие вратари, они играют на высоком уровне и в Европе, и в Украине. Я доволен той конкуренцией, которая есть на эту позицию", - сказал Ребров на пресс-конференции перед матчем с Молдовой.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию матча Молдова - Украина.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляцию поединка.