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Ребров не сказал, кто будет основным кипером сборной Украины на Евро-2024
А вот в матче с Молдовой играть будет Лунин
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер
"Посмотрим, посмотрим. Завтра будет играть Андрей, все получили свой шанс. У нас очень хорошие вратари, они играют на высоком уровне и в Европе, и в Украине. Я доволен той конкуренцией, которая есть на эту позицию", - сказал Ребров на пресс-конференции перед матчем с Молдовой.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляцию поединка.
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