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Ребров: Нельзя, чтобы игрок приехал в расположение сборной и вообще не сыграл в товарищеском матче
Сергей Ребров - о грядущем матче с Молдовой
Фото прес-служби УАФ
Главный тренер
- Матч с Польшей получился для вас экспериментальным в плане состава. Чего ожидать от состава сборной Украины завтра?
- Очень важно давать возможность сыграть всем футболистам. Нельзя, чтобы игрок приехал в расположение сборной и вообще не сыграл в товарищеском матче. Все получили шанс, будут иметь шанс завтра. Не знаю, какой состав является основным, а какой - неосновным.
- Насколько важен результат в этих товарищеских поединках?
- В любом случае результат важен, но он не выходит на первый план. Мы проводили ротацию, предоставили игровое время всем футболистам. Сейчас идет нормальная планомерная подготовка к Евро.
- Что вы можете сказать о сборной Молдовы?
- Я смотрел много матчей Молдовы, это очень крепкая команда. Я видел игру против Польши, когда молдаване проигрывали - 0:2 и вырвали победу. Эта команда заняла четвертое место в группе, но заслуживала большего. Завтра мы будем очень серьезны, тем более для нас это последняя встреча перед стартом на Евро.
- После матчей с Германией и Польшей можно сказать, что игра с Молдовой будет для вас генеральной репетицией перед Евро? Или это просто будет рядовой поединок против не очень серьезного соперника?
- Почему это не очень серьезный соперник, если он обыграл Польшу? Оценивать по количеству побед в отборочном турнире? Все поединки для нас очень важны. Разные соперники с разной манерой игры. Я с большим уважением отношусь к сборной Молдовы, пересмотрел много ее матчей. Я считаю, что это очень крепкая команда.
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