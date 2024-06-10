Ребров: Нельзя, чтобы игрок приехал в расположение сборной и вообще не сыграл в товарищеском матче

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от товарищеского матча с Молдовой, который состоится во вторник, 11 июня, и начнется в 19:00.

- Матч с Польшей получился для вас экспериментальным в плане состава. Чего ожидать от состава сборной Украины завтра?

- Очень важно давать возможность сыграть всем футболистам. Нельзя, чтобы игрок приехал в расположение сборной и вообще не сыграл в товарищеском матче. Все получили шанс, будут иметь шанс завтра. Не знаю, какой состав является основным, а какой - неосновным.

- Насколько важен результат в этих товарищеских поединках?

- В любом случае результат важен, но он не выходит на первый план. Мы проводили ротацию, предоставили игровое время всем футболистам. Сейчас идет нормальная планомерная подготовка к Евро.

- Что вы можете сказать о сборной Молдовы?

- Я смотрел много матчей Молдовы, это очень крепкая команда. Я видел игру против Польши, когда молдаване проигрывали - 0:2 и вырвали победу. Эта команда заняла четвертое место в группе, но заслуживала большего. Завтра мы будем очень серьезны, тем более для нас это последняя встреча перед стартом на Евро.

- После матчей с Германией и Польшей можно сказать, что игра с Молдовой будет для вас генеральной репетицией перед Евро? Или это просто будет рядовой поединок против не очень серьезного соперника?

- Почему это не очень серьезный соперник, если он обыграл Польшу? Оценивать по количеству побед в отборочном турнире? Все поединки для нас очень важны. Разные соперники с разной манерой игры. Я с большим уважением отношусь к сборной Молдовы, пересмотрел много ее матчей. Я считаю, что это очень крепкая команда.