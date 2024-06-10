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Лунин: Думаю, что все предматчевые волнения начнутся ближе к первой игре на Евро

Национальная сборная Украины
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А сначала - матч с Молдовой

Лунин: Думаю, что все предматчевые волнения начнутся ближе к первой игре на Евро

Фото Дана Балашова - УАФ

Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Молдовой, который состоится во вторник, 11 июня, и начнется в 19:00.

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- Очень серьезная конкуренция как в клубе, так и в сборной. Как вы чувствуете себя в таких условиях?

- Конкуренция помогает расти, развиваться, становиться лучше. Уже прошел клубный сезон, мы сделали все, что могли. Поэтому выбор за главным тренером.

- Есть ли ощущение, что уже через неделю вы стартуете на Евро?

- Я думаю, что все предматчевые волнения начнутся ближе к первой игре на турнире. А пока у нас есть завтрашний матч, следует хорошо подготовиться к нему. Надо показать хорошую игру, получить положительный результат, поскольку готовиться к официальным поединкам всегда легче и лучше с хорошим настроением после победы. Поэтому впереди товарищеская игра, а дальше у нас останется несколько дней на подготовку.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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