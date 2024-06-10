Вспомните стартовый состав сборной Украины в выездном матче против Молдовы в квалификации к ЧМ-2014? Квиз от UA-Футбол

11 июня сборная Украины проведет заключительный поединок в рамках подготовки к Евро-2024. Команда Сергея Реброва на выезде сыграет против команды Молдовы.

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав Украины в выездном матче против Молдовы в квалификации к чемпионату мира – 2014 года. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.