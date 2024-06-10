Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вспомните стартовый состав сборной Украины в выездном матче против Молдовы в квалификации к ЧМ-2014? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
Getty Images / Global Images Ukraine
11 июня сборная Украины проведет заключительный поединок в рамках подготовки к Евро-2024. Команда Сергея Реброва на выезде сыграет против команды Молдовы.
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав Украины в выездном матче против Молдовы в квалификации к чемпионату мира – 2014 года. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
Популярное сейчас
- Молдова - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Украина U-23 – Япония U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- Зеленский об "оккупации" Рыжевки на Сумщине: Это пропагандистская операция, российский флаг уничтожен
- Вместо защиты - дыра. Польша - Украина 3:1. Видео голов и обзор матча
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО