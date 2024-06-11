  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Вспомните стартовый состав сборной Украины в дебютном матче на чемпионате Европы? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вспомните стартовый состав сборной Украины в дебютном матче на чемпионате Европы? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины

Результатами делитесь в комментариях

Вспомните стартовый состав сборной Украины в дебютном матче на чемпионате Европы? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ровно 12 лет назад, 11 июня 2012-го, сборная Украины дебютировала на Евро. Тогда на домашнем континентальном первенстве в стартовом туре наша команда одержала волевую победу над Швецией 2:1.

Предлагаем вас вспомнить стартовый состав Украины против Швеции на домашнем Евро-2012. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

По теме
yellow-arrow
Матч Молдова - Украина посетят 9 тысяч болельщиков
yellow-arrow
Франция - главный фаворит, Украина - на 14-м месте. Goal составил свой рейтинг фаворитов Евро-2024
yellow-arrow
Чеферин: Участие сборной Украины на Евро-2024? Никаких проблем с безопасностью на турнире нет
Украина Национальная сборная Украины квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости