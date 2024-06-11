Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вспомните стартовый состав сборной Украины в дебютном матче на чемпионате Европы? Квиз от UA-Футбол
Результатами делитесь в комментариях
Getty Images/Global Images Ukraine
Ровно 12 лет назад, 11 июня 2012-го, сборная Украины дебютировала на Евро. Тогда на домашнем континентальном первенстве в стартовом туре наша команда одержала волевую победу над Швецией 2:1.
Предлагаем вас вспомнить стартовый состав Украины против Швеции на домашнем Евро-2012. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
Популярное сейчас
- Международный турнир. Украина U-23 – Япония U-19 2:1. С максимальным результатом выходим в финал
- Молдова - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Украина U-23 – Япония U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- Ребров – о поражении полякам: Это важная информация для нас перед ЕВРО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО