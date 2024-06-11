Вспомните стартовый состав сборной Украины в дебютном матче на чемпионате Европы? Квиз от UA-Футбол

Ровно 12 лет назад, 11 июня 2012-го, сборная Украины дебютировала на Евро. Тогда на домашнем континентальном первенстве в стартовом туре наша команда одержала волевую победу над Швецией 2:1.

Предлагаем вас вспомнить стартовый состав Украины против Швеции на домашнем Евро-2012. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.