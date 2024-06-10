Чеферин: Участие сборной Украины на Евро-2024? Никаких проблем с безопасностью на турнире нет

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил о том, что не ждет больших проблем с безрасностью на Евро-2024, а также оценил шансы на успех на этом турнире сборной Украины.

- В начале года вы сказали, что безопасность на этом чемпионате Европы является для вас «самой большой заботой». Что вас конкретно беспокоит?

- У нас нет особых проблем с безопасностью. Но проблема для меня в геополитической ситуации в мире. Все больше и больше насилия. Все больше и больше агрессии. Ситуация в мире не идеальна. Но я не хочу говорить об этом слишком много. Организация такого масштабного мероприятия, как чемпионат Европы, — это, по сути, сложная задача. Нам, как УЕФА, конечно, легче больше не работать с несколькими странами, как мы это делали три года назад. Но только с министерством и аппаратом безопасности. И это очень хорошо работает с властями Германии. Я встретился с министром внутренних дел Нэнси Фейзер в Берлине и уже несколько раз разговаривал с ней. Все хорошо работают вместе.

- На этом фоне, каким вы видите участие Украины в чемпионате Европы? Как сильный знак? Или это заставляет вас беспокоиться о безопасности?

- Никаких проблем с безопасностью нет. Самое главное, чтобы каждый, кто прошел квалификацию, также выступал на чемпионате Европы. А сборная Украины показывает впечатляющий футбол. Как команда они действительно сильны. Они могуть стать одним из сюрпризов этого Евро, кто знает.