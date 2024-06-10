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Сборная Украины провела завершающую тренировку перед матчем с Молдовой. ФОТО
Во вторник - наш последний матч перед Евро
Фото Дана Балашова - УАФ
Национальная
В вечерней официальной сессии принял участие весь состав команды, заявленный на Евро-2024. Тренировка была посвящена тактическому построению завтрашней игры. В частности, по заданию Сергея Реброва игроки отрабатывали передачи и различные варианты завершения атаки с ударами по воротам.
Товарищеский матч Молдова - Украина начнется в 19:00 по киевскому времени.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию матча.
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляцию поединка.
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