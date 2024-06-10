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Сборная Украины провела завершающую тренировку перед матчем с Молдовой. ФОТО

Национальная сборная Украины
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Во вторник - наш последний матч перед Евро

Сборная Украины провела завершающую тренировку перед матчем с Молдовой. ФОТО

Фото Дана Балашова - УАФ

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Национальная сборная Украины провела официальную тренировку на поле стадиона "Зимбру", где во вторник встретится в заключительном перед Евро-2024 товарищеском матче с командой Молдовы.

В вечерней официальной сессии принял участие весь состав команды, заявленный на Евро-2024. Тренировка была посвящена тактическому построению завтрашней игры. В частности, по заданию Сергея Реброва игроки отрабатывали передачи и различные варианты завершения атаки с ударами по воротам.

Товарищеский матч Молдова - Украина начнется в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию матча.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляцию поединка.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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