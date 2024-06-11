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Национальная сборная Украины

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Франция - главный фаворит, Украина - на 14-м месте. Goal составил свой рейтинг фаворитов Евро-2024

Национальная сборная Украины
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Франция - главный фаворит, Украина - на 14-м месте. Goal составил свой рейтинг фаворитов Евро-2024

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Популярный футбольный портал Goal.com составил свой рейтинг фаворитов Евро-2024.

На первое место эксперты портала поставили сборную Франции, которую они считают главным фаворитом.

Также в пятерке команды Португалии, Бельгии, Англии и Германии.

Сборная Украины занимает в рейтинге 14-е место.

"Приятная история отборочных матчей: Украине каким-то образом удалось добраться до Германии, несмотря на то, что ей пришлось играть все свои игры на чужой территории из-за ужаса, развернувшегося дома.

Италия вымучила ничью в матче с Украиной в Леверкузене и автоматически вышла на Евро, однако с этого момента подопечные Сергея Реброва продемонстрировали еще более выдающуюся решимость, обыграв Боснию и Герцеговину и Исландию в стыковых матчах и пробившись на Евро через Путь Б плей-офф Лиги наций.

Пробившись на чемпионат Европы в четвертый раз в своей истории, Украина уже подняла настроение людям, опустошенным российским вторжением, но теперь есть все шансы, что они смогут выйти в плей-офф турнира.

Бельгия, очевидно, будет главным фаворитом на первое место в группе E, но ни Словакия, ни Румыния не выглядят фаворитами в противостоянии с Украиной, в состав которой входят такие игроки, как нападающий "Челси" Михаил Мудрик, забивший победный гол в ворота Исландии, вратарь "Реала" Андрей Лунин, универсал "Арсенала" Александр Зинченко и яркая сенсация Жироны Артем Довбик", - пишет Goal о шансах сборной Украины.

Все сборные Евро-2024 по степени фаворитичности от Goal по убыванию:

24 – Грузия

23 – Албания

22 – Польша

21 – Шотландия

20 – Румыния

19 – Сербия

18 – Словения

17 – Словакия

16 – Чехия

15 – Швейцария

14 – Украина

13 – Турция

12 – Венгрия

11 – Дания

10 – Италия

9 – Хорватия

8 – Австрия

7 – Нидерланды

6 – Испания

5 – Германия

4 – Англия

3 – Бельгия

2 – Португалия

1 – Франция

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Источник:
Goal
Опубликовал: Михаил Черныш
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