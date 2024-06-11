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Франция - главный фаворит, Украина - на 14-м месте. Goal составил свой рейтинг фаворитов Евро-2024
Интересные расклады
Фото Андрія Ющака - УАФ
Популярный футбольный портал Goal.com составил свой рейтинг фаворитов Евро-2024.
На первое место эксперты портала поставили сборную Франции, которую они считают главным фаворитом.
Также в пятерке команды Португалии, Бельгии, Англии и Германии.
Сборная Украины занимает в рейтинге 14-е место.
"Приятная история отборочных матчей: Украине каким-то образом удалось добраться до Германии, несмотря на то, что ей пришлось играть все свои игры на чужой территории из-за ужаса, развернувшегося дома.
Италия вымучила ничью в матче с Украиной в Леверкузене и автоматически вышла на Евро, однако с этого момента подопечные Сергея Реброва продемонстрировали еще более выдающуюся решимость, обыграв Боснию и Герцеговину и Исландию в стыковых матчах и пробившись на Евро через Путь Б плей-офф Лиги наций.
Пробившись на чемпионат Европы в четвертый раз в своей истории, Украина уже подняла настроение людям, опустошенным российским вторжением, но теперь есть все шансы, что они смогут выйти в плей-офф турнира.
Бельгия, очевидно, будет главным фаворитом на первое место в группе E, но ни Словакия, ни Румыния не выглядят фаворитами в противостоянии с Украиной, в состав которой входят такие игроки, как нападающий "Челси" Михаил Мудрик, забивший победный гол в ворота Исландии, вратарь "Реала" Андрей Лунин, универсал "Арсенала" Александр Зинченко и яркая сенсация Жироны Артем Довбик", - пишет Goal о шансах сборной Украины.
Все сборные Евро-2024 по степени фаворитичности от Goal по убыванию:
24 – Грузия
23 – Албания
22 – Польша
21 – Шотландия
20 – Румыния
19 – Сербия
18 – Словения
17 – Словакия
16 – Чехия
15 – Швейцария
14 –
13 – Турция
12 – Венгрия
11 – Дания
10 – Италия
9 – Хорватия
8 – Австрия
7 – Нидерланды
6 – Испания
5 – Германия
4 – Англия
3 – Бельгия
2 – Португалия
1 – Франция
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