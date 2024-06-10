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Национальная сборная Украины

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Матч Молдова - Украина посетят 9 тысяч болельщиков

Национальная сборная Украины
Обновлено

Стадион Зимбру вмещает 10 500

Матч Молдова - Украина посетят 9 тысяч болельщиков

Фото Дана Балашова - УАФ

Новина українською

Во вторник, 11 июня, в Кишиневе на стадионе "Зимбру" состоится товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

Как сообщает пресс-служба УАФ, на этот матч продано 9 тысяч билетов. Сколько украинцев посетит поединок, не уточняется.

Отметим, что стадион "Зимбру" вмещает 10 500 зрителей.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию матча.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляцию поединка.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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