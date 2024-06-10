Матч Молдова - Украина посетят 9 тысяч болельщиков

Во вторник, 11 июня, в Кишиневе на стадионе "Зимбру" состоится товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины .

Как сообщает пресс-служба УАФ, на этот матч продано 9 тысяч билетов. Сколько украинцев посетит поединок, не уточняется.

Отметим, что стадион "Зимбру" вмещает 10 500 зрителей.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию матча.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляцию поединка.