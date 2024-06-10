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Матч Молдова - Украина посетят 9 тысяч болельщиков
Стадион Зимбру вмещает 10 500
Фото Дана Балашова - УАФ
Во вторник, 11 июня, в Кишиневе на стадионе "Зимбру" состоится товарищеский матч между сборными Молдовы и
Как сообщает пресс-служба УАФ, на этот матч продано 9 тысяч билетов. Сколько украинцев посетит поединок, не уточняется.
Отметим, что стадион "Зимбру" вмещает 10 500 зрителей.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию матча.
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляцию поединка.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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