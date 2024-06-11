Польский комментатор: Атака Малиновского на Урбанского была бандитской

Роберт Подолинский возмущен действиями игрока "Дженоа" против полузащитника "Болоньи".

“Для меня атака Малиновского на Урбанского была бандитской перед большим турниром. Прежде всего, если ты хочешь что-то доказать ребенку (поляку 19 лет – прим. автора) отберите у него мяч и не позволяй ему слоняться, как баран на гриле (шашлыке). И та атака со спины двумя ногами была катастрофой!”, – считает комментатор.