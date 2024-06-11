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Польский комментатор: Атака Малиновского на Урбанского была бандитской
После очного матча сборных все еще не утихают эмоции
фото - Олександр Приходько
Роберт Подолинский возмущен действиями игрока "Дженоа" против полузащитника "Болоньи".
“Для меня атака Малиновского на Урбанского была бандитской перед большим турниром. Прежде всего, если ты хочешь что-то доказать ребенку (поляку 19 лет – прим. автора) отберите у него мяч и не позволяй ему слоняться, как баран на гриле (шашлыке). И та атака со спины двумя ногами была катастрофой!”, – считает комментатор.
Кацпер провел дебютный матч в футболке сборной. Он появился на поле уже на 5-й минуте из-за травмы Милика, а на 61-й покинул поле.
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