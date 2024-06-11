Калитвинцев: Не стоит слишком учитывать итоговый счет в Кишиневе. Самое главное избежать травматизма

Юрий Калитвинцев поделился ожиданиями от последнего спарринга.

“Украина уже провела два довольно интересных товарищеских матча. Сборная показала, что умеет хорошо обороняться, хотя были определенные проблемы с переходными фазами (от защиты к нападению) в первой игре против Германии. Во втором поединке, с Польшей, "сине-желтые" уже продемонстрировали, что умеют и атаковать, но проявились очень серьезные проблемы в задней линии. У Реброва и его ассистентов очень много информации, которую нужно до старта Евро-2024 переварить. Как бы ни завершилась игра в Кишиневе, не стоит слишком учитывать итоговый счет. Конечно, в психологическом плане нужно, чтобы наша команда победила, но это не должно быть главной целью. Самое главное – избежать травматизма".

"Все наши соперники на Евро обладают полной информацией об Украине, знают сильные и слабые стороны и потенциал ведущих футболистов. Если же Сергей Станиславович все же хочет что-то «затмить», то это можно сделать разве что за счет смены тактик, но не состава. Против Молдовы наши ключевые исполнители должны получить достаточное количество игрового времени, практики. Просто сравните стартовые одиннадцатки на игру против Бундестима и Польши. В пять защитников Ребров играл (против Германии, 0:0). И что мы увидели? Умеет ли Украина играть организованно, играть на результат? Умеет. Что было в Варшаве против Польши? Сергей Станиславович протестировал атакующую модель игры, пусть и с одним форвардом. Опять же Украина продемонстрировала приличную игру в нападении, но подвело где-то исполнительное мастерство в заключительной фазе".

"Какая схема будет в Кишиневе, я не берусь прогнозировать. Единственное, в чем я уверен – не будет в поединке против Молдовы играть схема на первый поединок на Евро-2024 против Румынии. Разные по силе молдаване и румыны. В игре против Молдовы команда Сергея Реброва – фаворит, она должна доминировать. Это последний шанс, последний матч, где можно отшлифовать какие-то ошибки, имевшие место в предыдущих поединках и которых на Евро не простят. Главное проблемное звено Украины – защита. Это не только мое мнение, но и очень многих бывших игроков сборной. Забарный провел очень приличный сезон в АПЛ. Он игрок такого уровня, который может встать с постели и сразу сыграть. Полагаю, что он будет железобетонным игроком основы нашей команды на Евро”, – считает специалист.

Калитвинцев играл в сборной с 1995 по 1999 годы.