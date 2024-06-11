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Сабо сформировал символический состав желто-синих времен Независимости, а Пятова назвал вратарем среднего уровня
Бывший тренер создал мощную сборную Украины
Экс-наставник "Динамо" и национального коллектива выбрал лучших футболистов для команды мечты.
"Вратарь. Однозначно Шовковский. Лунин только начинает. Что касается Пятова, то это просто вратарь среднего уровня.
Левый защитник: Несмачный был хороший, сейчас Миколенко неплохой, показывает характер, молодой, играет в сильном чемпионате. Мой выбор – Миколенко.
Центральные защитники: Без вариантов – Головко. Очень классно играл один в один и мог перекрыть воздух любому топ-нападающему. Второй мой выбор – Ващук".
"Правый защитник: Лужный превзошел всех на этой позиции. Он атаковал с фланга, отдавал голевые передачи, при этом успевал возвращаться назад. Быстрый, злой и самое главное – его все слушались".
Опорник: Я назову Бражко, мне он очень нравится. Я не понимаю, почему его до сих пор никто не купит.
Центральный полузащитник: Я бы поставил Максимова. Это был отличный игрок, как и Михайленко. Малиновский мне тоже нравится, но в последнее время он сдал.
Левый полузащитник: Коноплянка в свое время был хорошим, я выберу его. Сейчас Мудрика в Англии научили отходить, он начал отбирать".
"Правый полузащитник: Я выберу Ярмоленко. Смещался с фланга в центр, пробивал, отлично взаимодействовал с партнерами.
Атакующий полузащитник/нападающий: Конечно, Ребров! Сергей – забивной, режимный, отрабатывал в обороне, в отличие от того же Шевченко. Ребров – это пример всем футболистам!
Центрфорвард: Шевченко – номер 1, здесь и говорить нечего!", – сообщил специалист.
Йожеф Сабо возглавлял сборную во второй половине 1990-х.
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