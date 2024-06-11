Сабо сформировал символический состав желто-синих времен Независимости, а Пятова назвал вратарем среднего уровня

Экс-наставник "Динамо" и национального коллектива выбрал лучших футболистов для команды мечты.

Центральные защитники: Без вариантов – Головко. Очень классно играл один в один и мог перекрыть воздух любому топ-нападающему. Второй мой выбор – Ващук".

Левый защитник: Несмачный был хороший, сейчас Миколенко неплохой, показывает характер, молодой, играет в сильном чемпионате. Мой выбор – Миколенко.

"Вратарь. Однозначно Шовковский. Лунин только начинает. Что касается Пятова, то это просто вратарь среднего уровня.

"Правый защитник: Лужный превзошел всех на этой позиции. Он атаковал с фланга, отдавал голевые передачи, при этом успевал возвращаться назад. Быстрый, злой и самое главное – его все слушались".

Опорник: Я назову Бражко, мне он очень нравится. Я не понимаю, почему его до сих пор никто не купит.

Центральный полузащитник: Я бы поставил Максимова. Это был отличный игрок, как и Михайленко. Малиновский мне тоже нравится, но в последнее время он сдал.

Левый полузащитник: Коноплянка в свое время был хорошим, я выберу его. Сейчас Мудрика в Англии научили отходить, он начал отбирать".