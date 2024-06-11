Молдова - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Сегодня, 11 июня сборная Украины проведет 3-й, последний контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024. Соперником нашей команды станет Молдова. Встреча пройдет в Кишинева на стадионе "Зимбру".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO - MEGOGO Футбол 1. Также смотреть можно на региональных телеканалах Общественного (кроме ОТТ-платформ).

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий благодаря текстовой онлайн трансляции от UA-Футбол >>>

11.06.2024. Товарищеский матч

Молдова. Кишинев. "Зимбру"

Молдова 19:00 Украина

Видеотрансляция - MEGOGO Football 1, Суспільне