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Молдова - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Национальная сборная Украины

Молдова - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.06.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Молдова - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

Новина українською

Сегодня, 11 июня сборная Украины проведет 3-й, последний контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024. Соперником нашей команды станет Молдова. Встреча пройдет в Кишинева на стадионе "Зимбру".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO - MEGOGO Футбол 1. Также смотреть можно на региональных телеканалах Общественного (кроме ОТТ-платформ).

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий благодаря текстовой онлайн трансляции от UA-Футбол >>>

11.06.2024. Товарищеский матч
Молдова. Кишинев. "Зимбру"
Молдова 19:00 Украина
Видеотрансляция - MEGOGO Football 1, Суспільне

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Украина Молдова смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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