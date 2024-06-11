Забарный: Мы понимаем, каких результатов хотим достичь на Евро

Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о подготовке команды к товарищескому матчу с Молдовой.

"Подготовка идет по плану. То, что нам нужно, мы наигрываем и готовимся. Готовимся непосредственно к первой игре и да, атмосфера в команде хорошая.

У нас все нормально, мы понимаем, куда мы хотим попасть, да каких результатов мы хотим достичь. Все понимают насколько важно играть и выступать на таком турнире, поэтому все заряжены. Сегодня наигрывали кое-что то, что у нас не получалось, но это рабочие моменты, это нормально. Все понимают, все к этому серьезно относятся и готовимся полным ходом.

Товарищеский матч с Молдовой? Все понимают, что на уровне сборных нет слабых команд, поэтому будет очень хороший спарринг, который нам поможет подготовиться к Евро-2024.

Персональные цели на Евро-2024? Во-первых, представлять на максимуме свою страну. Все понимают, насколько это важно напомнить миру, какая у нас ситуация в стране и, прежде всего, это выходить и делать максимум", - сказал Забарный.