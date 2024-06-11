Форвард сборной Молдовы - об игре с Украиной: Отдадим все силы для победы

Нападающий сборной Молдовы Ион Николаеску дал комментарий накануне товарищеского матча с Украиной, который пройдет сегодня на столичном стадионе "Зимбру".

- Нас ждет тяжелый матч против очень сильной команды, которая будет играть на Евро. Мы постараемся провести хороший матч,

отдадим все силы на поле, чтобы одержать еще одну победу.

Даже если это будет трудный матч, для меня это не имеет значения. Я доказал, что могу забивать голы, независимо от того, с кем мы играем. И в сборной Польши есть защитники, которые играют в Премьер-лиге, а вратарь – игрок основы "Ювентуса". Главное, чтобы были моменты забить, а там мне уже придется нужно продемонстрировать, что я нападающий, у которого уже 15 голов в сборной, и счет голам должен продолжаться.

- Какие шансы у сборной Украины на чемпионате Европы?

- То, что они туда пробились, это большой плюс. Что касается их шансов на Евро, я бы не хотел это комментировать, потому что я игрок и не хочу обсуждать другую сборную, - сказал Николаеску.