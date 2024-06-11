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Без сюрпризов. Ребров огласил заявку сборной Украины на матч против Молдовы

Национальная сборная Украины
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Начало игры - в 19:00

Без сюрпризов. Ребров огласил заявку сборной Украины на матч против Молдовы

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

Новина українською

Сегодня, 11 июня сборная Украины проведет 3-й, последний контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024. Соперником нашей команды станет Молдова.

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Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров определился с заявкой на предстоящий спарринг. В список попали все футболисты, которые находятся в расположении национальной команды.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Андрей Лунин ("Реал"),

Защитники: Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Александр Сваток ("Днепр-1"), Илья Забарный ("Борнмут"), Александр Тымчик ("Динамо"), Максим Таловеров ("ЛАСК"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Виталий Миколенко ("Эвертон"),

Полузащитники: Сергей Сидорчук ("Вестерло"), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Александр Зубков ( все - "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко (все - "Динамо), Руслан Малиновский ("Дженоа"), Михаил Мудрик ("Челси"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Александр Зинченко ("Арсенал"),

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия"), Артем Довбик ("Жирона"), Владислав Ванат ("Динамо").

Встреча пройдет в Кишинева на стадионе "Зимбру" и начнется в 19:00 по Киеву.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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