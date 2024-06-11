Украина и Молдова определились с игровыми комплектами на матч

Сегодня, 11 июня сборная Украины проведет контрольный матч против Молдовы в рамках подготовки к чемпионату Европы 2024 года. Команды определились с игровыми комплектами на встречу.

Украинцы проведут поединок в желтой форме, молдаване выбрали синие цвета. Наш вратарь будет защищать ворота в красной экипировке, голкипер соперников - в зеленой.

Напомним, спарринг пройдет в Кишиневе на стадионе "Зимбру" и начнется в 19:00 по Киеву.

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Фото: УАФ/ Автор - Александр Гливинский