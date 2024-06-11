Лучший тренер Молдовы 2006: Украинцы по уровню мастерства молдован превосходят

Украинских специалистов в истории молдавского футбола было достаточно. Понятно, что большинство из них работало в клубах, гораздо меньше – в национальной сборной Молдовы. Одним из тех, кто попробовал себя в тренерской роли в клубной работе и в национальной команде, является Юрий Кулиш, которого по итогам 2006 года признали лучшим тренером Молдовы. Выбор в пользу этого специалиста главный тренер сборной Молдовы Игорь Добровольский сделал не случайно. Об этом и не только Кулиш рассказал в разговоре с корреспондентом UA-Футбол.

- Помню ли я обстоятельства, при которых вошел в тренерский штаб сборной Молдовы? Конечно. Прежде всего, хочу сказать, что с Игорем Добровольским мы играли друг против друга еще в чемпионате СССР: я – за "Днепр" и "Черноморец", он – за московское "Динамо". Еще тогда с ним часто встречались, дружили. С течением времени дружба переросла в полное взаимопонимание. Это было уже когда мы работали тренерами в Тирасполе. Добровольский возглавлял "Тилигул", а я ФК "Тирасполь". С этой командой мне удалось в течение еврокубкового сезона-2006/07 поучаствовать в трех квалификационных раундах Кубка Интертото. Сначала "Тирасполь" прошел азербайджанский "МКТ-Араз" с украинским специалистом Игорем Наконечным во главе, затем польский "Лех" и австрийский "Рид". Когда наши команды в чемпионате Молдовы приезжали на стадион и шли на предматчевую разминку, мы с Игорем Ивановичем по-дружески обнявшись, медленно шагали по периметру арены и разговаривали о футболе, нередко вспоминая старые добрые времена. Вспоминали, как играли друг против друга, как интересны были годы молодости. В роли главных тренеров в Молдове мы были непримиримыми соперниками, между нашими командами были постоянные "зарубы" (улыбается). Часто они завершались ничьими – 0:0, 1:1. Если мне не изменяет память, то на счету моей команды было две победы над "Тилигулом", а у него над "Тирасполем" только одна. Как-то Игорь Иванович мне позвонил и предложил стать его помощником в тренерском штабе сборной Молдовы. Я согласился. Кстати, у нас с Игорем Добровольским было еще одно замечательное время совместной работы, когда мы вместе по итогам сезона-2019 выводили молдовское "Динамо-Авто" в еврокубки. Работать с ним в унисон было одно удовольствие. Приятное было время, приятные воспоминания.

– Взаимопонимание с одним из лучших полузащитников в истории молдавского и советского футбола во время совместной работы в национальной команде нашли быстро?

– Очень быстро. Мы оба – максималисты, к тому же, имеем за плечами огромный опыт. С Добровольским у нас было одинаковое видение футбола, ведь мы с ним всегда очень много говорили об особенностях этой игры, обсуждая тактические схемы (как защитные, так и атакующие), как переходить из атаки в оборону, как каждый из нас видит применение прессинга. У нас было много споров, однако в каждом из них приходили к единому мнению. Взгляды во всем совпадали – и относительно тренировочного процесса, и подготовки футбольной команды в целом.

- Сборная Молдовы долгое время не могла составлять достойную конкуренцию именитым соперникам в отборочных циклах чемпионата мира и Европы. Как вы думаете, почему так было?

- Все очень просто. Долгое время у молдовских футболистов не было возможности развиваться и прогрессировать, варясь в собственном соку в неконкурентноспособных командах. Однако когда появлялись независимые и финансово мощные амбициозные клубы сначала "Зимбру", а впоследствии и "Шериф", то в их составах стали выступать интересные футболисты, которые приглашались как из Молдовы, так и из разных стран. Понятно, что это дало значительный толчок молдавскому футболу, и все чаще игроки с гражданством Молдовы стали оказываться в европейских чемпионатах. Стало быть, уровень национальной и молодежной команд стал улучшаться из года в год. Вы ведь хорошо знаете, сколько молдавских футболистов играло за границей: Александр Куртиян, Сергей Клещенко, Ион Тестемицану, Александр Епуряну, Виорел Фрунзе, Александр Суворов, Артур Ионицэ. Последний из них играл в период нашей с Игорем Добровольским работы и до сих пор выступает в составе сборной. Он, как и упомянутый Епуряну, относится к категории "топ" в молдавском футболе.

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- И все же во время вашей работы в тренерском штабе Молдовы, пожалуй, были матчи, которые упоминаются до сих пор?

- Прежде всего, мне запомнился отборочный поединок чемпионата мира 2018 года в Кишиневе с Уэльсом - 0:2, в составе которого играл один из лучших полузащитников Европы Гарет Бейл из мадридского "Реала". Была очень интересная игра, в ней Молдова впервые пропустила всего на 80-й минуте, а второй гол состоялся уже на третьей компенсированной минуте. Запечатлелся в памяти и домашний матч с Грузией в том же отборе к мировому первенству - 2:2. Этот результат был очень досадным, ведь мы должны были побеждать. Наша команда доминировала и вела в счете к середине второго тайма с разницей в два мяча, однако грузинам удалось его сравнять. Кроме этих поединков было еще что вспомнить. К примеру, товарищескую встречу с Хорватией в гостях в 2016-м. Национальная сборная этой балканской страны – сумасшедшая команда! На мой взгляд, она в то время была одной из самых сильных в Европе.

- Кто из футболистов, которые играли под вашим с Добровольским началом, считался ключевыми?

– Их было достаточно. Те же Александр Епуряну и Артур Ионицэ. Первый из них – центральный защитник, второй – нападающий. Именно они являлись главными скрипками в составе сборной еще в середине прошлого десятилетия. Очень сильно смотрелся на определенном этапе и еще один нападающий – Александр Суворов. Уже тогда привлекался к национальной команде совсем молодой Виталий Дамашкан. Он ярко выходил на замену, иногда играл и в стартовом составе.

– С тех пор прошло много времени. Ныне сборная Молдовы уже не является мальчиком для битья, что она доказала в отборочном цикле ЧЕ-2024, едва не получив путевку на континентальное первенство… Что изменилось?

- Прежде всего, это связано с тем, что очень многие футболисты сборной Молдовы играют за границей. Стоит только взглянуть на список вызванных нынешним главным тренером Сергеем Клещенко исполнителей – и все станет ясно. Судите сами: из 26 футболистов 21 выступают в разных зарубежных клубах. Некоторые из них в ведущих футбольных странах – Италии, Франции, Нидерландах. Многие молдоване играют в Румынии, есть также представительство в чемпионатах Греции, Турции, Польши, Швейцарии, Хорватии. Понятно, что все они приобретают неоценимый опыт, который и помогает росту мастерства, повышая общий уровень национальной сборной. Что касается выступления Молдовы в отборе к чемпионату Европы-2024, то у нее были все шансы попасть в финальную часть. Не хватило лишь одного очка, чтобы занять третье место. Эта досадная потеря молдован состоялась в первой же встрече отборочного цикла с Фарерами в Кишиневе. Сыграв вничью, 1:1, подопечные Сергея Клещенко, как оказалось, недосчитались "золотых" двух очков. В целом же этот отбор все же сложился для них достойно. Чего стоят победа и ничья с поляками, ничьи с чехами и албанцами, пробившимися на континентальное первенство! Если брать период работы в сборной Игоря Добровольского, то под его руководством она тоже достигала неплохих результатов. К примеру, в первую каденцию этого тренера Молдова показывала характер в отборочном цикле чемпионата Европы 2008 года. В актив следует занести выездную победу над Боснией и Герцоговиной – 1:0, домашнюю над Венгрией – 3:0. Тогда сборная Молдовы показывала очень приличный уровень футбола.

- Что можете сказать о футболе, который исповедует нынешний рулевой национальной сборной Сергей Клещенко?

– Этот тренер сторонник остроатакующего футбола. Он исповедует быстрый переход из обороны в атаку с постоянным использованием флангов. Взять хотя бы товарищеский матч с Кипром, состоявшийся три дня назад в Кишиневе и завершившийся победой молдован 3:2. Два из трех мячей в этой встрече были забиты после фланговых передач. Нынешняя сборная Молдовы способна проявлять немало хороших качеств – таких как целеустремленность, настойчивость, волю к победе. Что было видно в той же игре с киприотами. По ее ходу молдаване проигрывали 0:1, 1:2, но все же им удавалось сравнивать счет и в конце концов даже забить победный мяч. Более того, ворота сборной Кипра были поражены и в четвертый раз, однако украинский рефери Денис Шурман его не засчитал, считая, что гол был не по правилам. По этому матчу видна настроенность футболистов и тренерская рука Клещенко в целом. В игре молдавской сборной я не увидел никакой боязни или скованности. Правда, сначала была некоторая осторожность. Кипр некоторое время немного доминировал, однако во втором тайме Молдова полностью обыграла островитян.

– Какую схему использует тренерский штаб сборной Молдовы?

- При атаке – 3-4-3, при обороне – 5-4-1.

- Кого из футболистов ближайшего соперника нашей сборной выделили бы?

- Внимание заслуживают немало игроков сборной Молдовы. Отметил бы в обороне хорошо известного украинским болельщикам по выступлениям в "Карпатах" и "Александрии" Владислава Бабогло, Иоана-Келина Ревенко, в полузащите все того же Артура Ионицэ, Никиту Моцпана, Виктора Спыне, Виктора Богачука и, конечно же, многоопытного Иона Николаеску. И все тот же Виталий Дамашкан способен остро действовать в атаке.

– Вторничный матч в Кишиневе станет генеральной репетицией сборной Украины перед стартом в Евро-2024. Какой состав, по вашему мнению, выставит Сергей Ребров?

- Возможностей для экспериментов уже нет, ведь уже через шесть дней у нашей главной команды старт в чемпионате Европы. Поэтому считаю, что в товарищеском матче с молдованами Ребров задействует состав, который он видит в первой игре континентального первенства с Румынией.

- Какое значение будет иметь матч для сборной Молдовы?

– Как для любой команды, целью в нем будет показать хорошую игру. Каждый футболист постарается продемонстрировать свой потенциал и все, на что он способен. Правда, в соперничестве с командой Сергея Реброва сделать это будет сложно, ведь украинцы по уровню мастерства молдован превосходят.

– С Игорем Добровольским поддерживаете связь?

– Конечно. У нас отношения до сих пор дружеские. Очень часто с ним созваниваемся. В настоящее время Добровольский работает в футбольной Федерации Молдовы.

– Что осталось у вас на память о работе в национальной молдавской команде?

- Экипировка сборной Молдовы. Она нашла достойное место в моем домашнем музее. А вообще, период работы в главной команде этой страны оставил очень теплые и приятные воспоминания.

– За кого будете болеть?

– Понятно, за кого. Я, как украинец, конечно же, буду болеть за нашу сборную. А вот как тренер хотел бы увидеть интересный и зрелищный футбол в исполнении обеих команд.