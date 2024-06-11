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Степаненко: Волновался, что мог не попасть на Евро

Национальная сборная Украины

Хавбек был травмирован дважды в течение сезона

Степаненко: Волновался, что мог не попасть на Евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, что переживал относительного того, что может не попасть в заявку национальной команды на Евро-2024.

"Волновался, что мог не попасть на Евро. Для меня вторая часть сезона была тяжелой, потому что имел две травмы. После восстановления я играл не так много, как всегда играю, поэтому я волновался.

Я понимал, что в заявке 26 футболистов и на каждой позиции сейчас есть по 3-4 человека на позицию. Я доволен, что я сейчас здесь", - рассказал Степаненко в интервью ВЗБІРНА.

В сезоне-2023/24 Степаненко отыграл 31 матч за "Шахтер" во всех турнирах и отметился 1 ассистом.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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