Степаненко: Волновался, что мог не попасть на Евро

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, что переживал относительного того, что может не попасть в заявку национальной команды на Евро-2024.

"Волновался, что мог не попасть на Евро. Для меня вторая часть сезона была тяжелой, потому что имел две травмы. После восстановления я играл не так много, как всегда играю, поэтому я волновался.

Я понимал, что в заявке 26 футболистов и на каждой позиции сейчас есть по 3-4 человека на позицию. Я доволен, что я сейчас здесь", - рассказал Степаненко в интервью ВЗБІРНА.