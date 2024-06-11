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Игорь Беланов: Главное для наших сборников - не сломаться, не ловить звездочку и иметь хороший микроклимат

Национальная сборная Украины

Генеральная репетиция сине-желтых

Игорь Беланов: Главное для наших сборников - не сломаться, не ловить звездочку и иметь хороший микроклимат

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сборную Украины ожидает последний из трех товарищеских матчей июня. Ее соперником станет национальная команда Молдовы, встреча с которой состоится на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Этот поединок станет для команды Сергея Реброва заключительным в процессе подготовки к финальной части чемпионата Европы, открытие которого состоится 14 июня.

Поделиться ожиданиями по поводу матча с Молдовой корреспондент UA-Футбол попросил обладателя "Золотого мяча" 1986 года, экс-форварда одесского "Черноморца", киевского "Динамо" и сборной СССР Игоря Беланова.

– Игра в Кишиневе рассматривается как генеральная репетиция перед стартом европейского первенства в Германии, – начинает он свой комментарий. – В этой встрече жду от нашей команды хорошей игры. Понятно, что каждый выходящий на поле футболист, несмотря на статус матча – официальный он или товарищеский, должен настраиваться только на максимальный результат. Однако в данном случае он не ставится во главу угла, ведь главное заключается в другом – чтобы микроклимат в нашей сборной был хорошим.

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- А как насчет других, не менее важных факторов?

– В процессе подготовки к чемпионату Европы учитывать нужно немало разных факторов. На данном этапе идет заключительная репетиция, поэтому понятно, что никто из футболистов не хочет "сломаться". Обычно в подобных ситуациях игроки опасаются, чтобы не получить травму. Однако в особенностях последнего перед стартом континентального первенства матча нет ничего страшного. А на чемпионате Европы всем ребятам нужно быть сосредоточенными и не ловить "звездную" болезнь. Ведь на футбольные форумы такого значения и масштаба не часто приходится попадать.

- Что скажете о сегодняшнем сопернике нашей национальной сборной?

- Сейчас уже все умеют играть в футбол, и Молдова в этом плане не исключение. Стоит только вспомнить, как эта команда выступала в отборочном цикле чемпионата Европы, где создала несколько сенсаций – в частности, в обоих матчах с сильной сборной Польши, одержав победу дома и сыграв вничью в гостях. Выиграть у молдован легко не удастся. Сейчас победить только на одном классе не получается – это было возможно разве что когда-то. Теперь много равных команд, поэтому в поединке с Молдовой, по всей вероятности, придется попотеть. Будем надеяться, что все будет хорошо. Главное, как я уже говорил выше, чтобы в коллективе был хороший микроклимат, не было травм и проявлений "звездной" болезни у некоторых футболистов. Сергей Ребров – человек, у которого есть немалый опыт, и он хорошо все это осознает. Полагаю, ему удастся вести команду в правильном направлении. А мы все будем поддерживать нашу сборную и болеть за нее в играх европейского первенства.

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