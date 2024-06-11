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Приближенный к боевому. Известен стартовый состав сборной Украины на матч с Молдовой
Последний спарринг нашей сборной перед Евро-2024
Фото Олександра Гливинського - УАФ
Сегодня, 11 июня, сборная Украины проведет свой заключительный товарищеский матч перед Евро-2024.
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Поединок пройдет в Кишиневе и начнется в 19:00.
Уже известны стартовые составы команд:
Молдова: Райлян, Кожокару, Крачун, Бабогло, Посмак, Рябчук, Рацэ, Ионицэ, Моцпан, Дамашкан, Николаеску
Запасные: Чеботарь, Аврам, Мандрыченко, Марандич, Каймаков, Мудрак, Стынэ, Постолаки, Кожокарь, Богачук, Ревенко, Клещенко, C. Плэтикэ, М. Плэтикэ
Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Степаненко, Шапренко, Цыганков, Судаков, Мудрик, Яремчук
Запасные: Бущан, Трубин, Сваток, Таловеров, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Довбик, Зинченко, Бражко, Зубков, Бондарь, Тымчик, Ванат, Михайличенко
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию матча.
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляцию поединка.
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