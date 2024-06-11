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Национальная сборная Украины

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Приближенный к боевому. Известен стартовый состав сборной Украины на матч с Молдовой

Национальная сборная Украины
Обновлено

Последний спарринг нашей сборной перед Евро-2024

Приближенный к боевому. Известен стартовый состав сборной Украины на матч с Молдовой

Фото Олександра Гливинського - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 июня, сборная Украины проведет свой заключительный товарищеский матч перед Евро-2024.

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Поединок пройдет в Кишиневе и начнется в 19:00.

Уже известны стартовые составы команд:

Молдова: Райлян, Кожокару, Крачун, Бабогло, Посмак, Рябчук, Рацэ, Ионицэ, Моцпан, Дамашкан, Николаеску

Запасные: Чеботарь, Аврам, Мандрыченко, Марандич, Каймаков, Мудрак, Стынэ, Постолаки, Кожокарь, Богачук, Ревенко, Клещенко, C. Плэтикэ, М. Плэтикэ

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Степаненко, Шапренко, Цыганков, Судаков, Мудрик, Яремчук

Запасные: Бущан, Трубин, Сваток, Таловеров, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Довбик, Зинченко, Бражко, Зубков, Бондарь, Тымчик, Ванат, Михайличенко

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию матча.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляцию поединка.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
11.06.2024 в 18:23
Шапаренко явно лишний
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
11.06.2024 в 18:23
Шапаренко явно лишний
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
11.06.2024 в 18:17
Чому не награвати у збірній вже перевірену зв'язку Циганков-Довбик? Які, в ср*ці, експерименти, коли часу вже немає?
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MaximSK (Киев)
11.06.2024 в 18:10
Непонятно почему Бражко не выходил в основе во всех трех матчах и неужели в сборной Украины Яремчук будет основным нападающим. При всем уважении не может лучший бомбардир Ла Лиги быть запасным, Яремыук ниже уровнем.
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