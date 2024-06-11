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Яремчук проводит свой 50-й матч за сборную Украины

Национальная сборная Украины

У Романа сегодня юбилей

Яремчук проводит свой 50-й матч за сборную Украины

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Валенсии" Роман Яремчук вышел в стартовом составе сборной Украины на товарищеский матч с Молдовой (и уже на 2-й минуте забил гол).

Этот матч стал для 28-летнего Романа 50-м официальным поединком в футболке главной команды страны.

Таким образом, Яремчук по количеству матчей за сборную опередил Андрея Русола и Александра Караваева, у которых по 49 матчей, и сравнится с Артемом Милевским.

Отметим, что Яремчук дебютировал за национальную команду в 2018 году в матче против сборной Чехии, и в 49 проведенных матчах 14 голов и отдал 8 ассистов.

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