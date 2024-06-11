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Степаненко - о Бражко: Играть в этом возрасте в сборной, быть основным в Динамо - это круто

Национальная сборная Украины
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На Евро у нас едут два опытных опорника, и один молодой

Степаненко - о Бражко: Играть в этом возрасте в сборной, быть основным в Динамо - это круто

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Опорный "Шахтера" Тарас Степаненко высказался о прогрессе своего коллеги по амплуа Владимире Бражко из "Динамо", а также рассказал о развитии молодых украинских футболистов.

– Как оцениваешь потенциал Бражка?

– Думаю, играть в этом возрасте в сборной, попасть на Евро, быть основным футболистом в "Динамо" – это очень круто. Если будет работать много, то может завоевать еще больше. Поэтому все в его руках.

У нас сейчас очень хорошие молодые ребята и в "Шахтере", и в "Динамо", и в "Днепре-1", и в "Полесье", в "Рухе" сколько молодых ребят. Я вижу, как они работают. Технологии идут вперед, и я так вижу, что подготовка футболистов в Украине тоже идет вперед. Когда я начинал, такого не было, как сейчас.

Мы в Emily во Львове живем, я вижу ребят из "Руха", каждый день практически общаюсь с ними. Я захожу и вижу, что они постоянно работают – до тренировки, после тренировки.

Это уже другой подход. Поэтому у нас очень большая перспектива. Дай Бог, чтобы закончилась война, и я думаю, что футбол будет идти только вверх. Это круто.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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