Национальная сборная Украины
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Яремчук забил Молдове уже на 2-й минуте матча. ВИДЕО
Удачно подкараулил ошибку защитника
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 11 июня, сборная Украины проводит свой заключительный товарищеский матч перед Евро-2024. Наша команда в Кишиневе играет против Молдовы.
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И уже на второй минуте матча сборная Украины открыла счет.
Роман Яремчук воспользовался ошибкой защитника, и красивым по исполнению ударом поразил ворота - 1:0 в пользу Украины.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовую онлайн трансляцию матча.
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