Луческу: Это лучшая версия сборной Украины за все время, она может дойти до полуфинала Евро

Бывший главный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу накануне Евро-2024 в интервью румынскому изданию Golazo порассуждал о шансах сборной Украины на турнире.

— В нынешней сборной Украины как минимум 12−13 игроков, с которыми я работал, которых тренировал, многие из которых дебютировали под моим началом.

Проблема в том, что все, что я говорю, подхватывается в Украине и тут же появляется там. По этой причине я не хотел ничего говорить в этот период. Тем не менее я готов поговорить о сборной Украины. Надеюсь, жители Украины не расстроятся из-за того, что я скажу.

— Назовите два самых лучших качества, которыми обладает эта команда.

— Первое: в состав нынешней сборной Украины, по сути, входят выходцы из всего двух команд — киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Кто-то сейчас играет в этих клубах, кто-то играл в них ранее, а сейчас выступает в западно-европейских клубах.

— И почему для украинской сборной это преимущество?

— Потому что это даёт ей однородность. Однородность игры, а также однородность в эмоционально-сентиментальном смысле. игроки очень близки между собой, что придает им огромную силу.

— Второе качество?

— Уровень игроков. Посмотрите, какие команды из Европы представляют футболисты сборной Украины: "Реал", "Арсенал", "Челси", "Бенфика", "Жирона".

— Есть ли у вас объяснение, как Украине удалось достичь такого экстраординарного уровня?

— Это следствие того, как они воспитывают и развивают своих молодых игроков. Для меня это является сенсационным и находится далеко за пределами того уровня, который есть в Румынии. Их академии намного лучше наших, они выпускают игроков на конвейере.

— Украина провела два товарищеских матча: 0:0 с Германией и 1:3 с Польшей.

— Да, но актуален только первый из них. Во втором главный тренер сборной Украины просто задействовал оставшихся футболистов из заявки. Думаю, что именно состав сборной Украины в матче с Германией с небольшими изменениями будет основным на Евро-2024. Миколенко отсутствовал (восстанавливался после травмы, — прим. ред.), но он будет в стартовом составе. Также я думаю, что нападающим вместо Яремчука будет Довбик.

— С Германией украинцы играли с тремя центральными защитниками.

— Да, но со сборной Румынии так они играть не будут. Будет два центральных защитника, а, значит, в линии атаки появится дополнительный футболист. С нами они будут играть более агрессивно.

— Кто делает игру сборной Украины?

— Её самый главный футболист — Забарный. Он самый важный для команды.

— Центральный защитник?

— Да! Вся игра начинается с обороны. У Забарного необыкновенный баланс в игре. Он прекрасно чувствует, когда нужно ускориться, он отличный игрок.

После Забарного я назову Степаненко. Любая команда хотела бы иметь такого полузащитника. Его игра на оборону очень хороша, он умеет делать невероятные вещи. Вертикальные передачи с большим трудом проникают в оборонительные порядки сборной Украины, и это в первую очередь заслуга Степаненко.

— А Судаков?

— На данный момент его считают самым перспективным футболистом чемпионата Украины. У него большая работоспособность, он прекрасно умеет играть с левого фланга в центр, у него хороший удар, он часто появляется на завершающей фазе. На самом деле нет большой разницы между уровнем его игры на оборону, и уровнем его игры на атаку, и уметь так хорошо играть в обеих фазах — это большое достижение для такого молодого футболиста, как он.

— Кого выделите из атаки сборной Украины?

— Пару Цыганков — Довбик, которая достигла необыкновенной формы в "Жироне". Эта команда на равных боролась с "Реалом", "Барселоной", "Атлетико". У них фантастическая уверенность, они ведут почти всю игру.

— Помимо этого тандема, есть ли еще какие-нибудь пары, которые могли бы доставить сборной Румынии большие проблемы?

— Слева: Миколенко — Мудрик. Здесь у них есть особая сила. Миколенко имеет высокий уровень игры.

В целом, у сборной Украины помимо очень и очень сильных основных 11 игроков есть еще 5−6 исполнителей примерно того же уровня в запасе. Одним словом, есть 16−17 игроков, и кого бы из них ни выбрал Ребров, принципиальной разницы не будет. Для сборной Украины это большое преимущество. У неё есть футболисты высокого уровня, которые постоянно играют и отлично зарекомендовали себя, это огромное преимущество перед нами. У Румынии тоже есть несколько качественных футболистов, но они не играют в своих клубах, и это создаст нам трудности.

— Что скажете о Сергее Реброве как о тренере?

— Как игрок он был моим соперником, когда я тренировал "Шахтер". Он был очень церебральным, умным. У него было нетипичное для нападающего телосложение, а небольшой рост помог ему развить хорошую технику.

Как тренер Ребров уже накопил важный опыт. Если не ошибаюсь, на его счету около 5−6 завоеванных чемпионских титулов, в том числе за пределами Украины, в "Ференцвароше", в "Аль-Айне", в Эмиратах. Он повзрослел, и я уверен, его вклад поднимет уровень игры команды, который и без того высок. В принципе, из всех восточно-европейских команд, которые будут на этом Евро, Украина — лучшая.

— Даже лучше Турции?

— Да, даже лучше Турции. На самом деле, я считаю, сегодняшняя сборная Украины — лучшая за всё время!

— Лучше, чем та сборная Украина, которая играла в четвертьфинале чемпионата мира в Германии-2006?

— Та команда на этом достижении и закончилась. А нынешняя еще не сказала своего слова. Вот почему я думаю, что сборная Украины способна стать сюрпризом на этом Евро.

— Как далеко, по вашему мнению, дойдет Украина на чемпионате Европы?

— Может дойти даже до полуфинала.

— Вы будете на матче Украина — Румыния?

— Конечно. Я уже получил билеты и буду на трибунах.