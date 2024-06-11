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Очень плохо. Миколенко получил травму в матче с Молдовой
Участие защитника в Евро-2024 под большим вопросом
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Сегодня, 11 июня, сборная Украины проводит свой заключительный товарищеский матч перед Евро-2024. Наша команда в Кишиневе играет против Молдовы.
Наша команда уже н 2-й минуте открыла счет – после ошибки защитника забил Яремчук, однако не обошлось и без неприятностей.
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На 30-й минуте после фола соперника получил повреждение (вероятно, рецидив старой травмы) защитник Виталий Миколенко, вместо которого вышел Зинченко.
Говорить о сути травмы, как и об участии Виталия на Евро-2024 еще рано – ждем официальных данных по повреждению.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовую онлайн трансляцию матча.
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