  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Очень плохо. Миколенко получил травму в матче с Молдовой
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Очень плохо. Миколенко получил травму в матче с Молдовой

Национальная сборная Украины
Обновлено

Участие защитника в Евро-2024 под большим вопросом

Очень плохо. Миколенко получил травму в матче с Молдовой

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 июня, сборная Украины проводит свой заключительный товарищеский матч перед Евро-2024. Наша команда в Кишиневе играет против Молдовы.

Наша команда уже н 2-й минуте открыла счет – после ошибки защитника забил Яремчук, однако не обошлось и без неприятностей.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

На 30-й минуте после фола соперника получил повреждение (вероятно, рецидив старой травмы) защитник Виталий Миколенко, вместо которого вышел Зинченко.

Говорить о сути травмы, как и об участии Виталия на Евро-2024 еще рано – ждем официальных данных по повреждению.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовую онлайн трансляцию матча.

По теме
yellow-arrow
Молдова – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
yellow-arrow
Цыганков забил второй гол Молдове - 2:0 к перерыву
yellow-arrow
Яремчук проводит свой 50-й матч за сборную Украины
Украина Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romedon
11.06.2024 в 20:10
Минус днище с придурковатым видом.Я доволен.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 6
Romedon
11.06.2024 в 20:10
Минус днище с придурковатым видом.Я доволен.
Ответить
0
0
Romedon
11.06.2024 в 20:08
Невелика втрата.Він ніякий.
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
11.06.2024 в 19:59
Ну ти же знаешь, що після травми ще не все до кінця зрослося,навіщо йдешь уперед та підставляєшься? Сам винен, не від великого розуму люди травмуються, імхо. Треба було робити операцію, та готуватися до нового сезону, а так ні євро, ні старту сезона.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
11.06.2024 в 19:57
Подкат был жесткий, но не из за него он получил травму, просто он еще не восстановился и рано стал играть, ему стоит подлечиться и окрепнуть, на Евро он не сыграет видимо
Ответить
0
0
tekutiev (донецк,Украина)
11.06.2024 в 19:52
меняйте основных в перерыве,не дай бог кого-нибудь ещё сломают
Ответить
1
0
avatar
scorpius (Ck)
11.06.2024 в 19:45
Похоже всё, наигрался
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости