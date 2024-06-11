ТМ. Молдова - Украина 0:4. Вкус от разгрома испортила потеря Миколенко

Если в матче с немцами мы однозначно играли вторым номером, с поляками - команды время от времени перехватывали инициативу друг у друга, то против молдаван Украина полноценно доминировала по проценту владения мячом. Как и ожидалось, Сергей Станиславович выставил на эту игру основной состав.

Такое распределение сил конвертировалось в забитый мяч уже на второй минуте поединка. Хозяева в самом прямом смысле буквально подарили это взятие ворот. Хорошо знакомый для украинских болельщиков защитник "Карпат" Владислав Бабогло грубо ошибся, а воспитанник львовского клуба Роман Яремчук воспользовался этим провалом и с левой зарядил в ближний угол.

Далее заданный на старте сценарий игры уже не менялся от слова совсем. Иногда молдаване пробовали огрызаться, но получалось максимально беззубо. Ну а мы большинство игрового времени контролировали темп и отрабатывали построение позиционных атак. В свою очередь Молдова всеми силами падала в низкий блок.

И казалось, все прекрасно, мы демонстрируем качественную игру и наигрываем боевой состав. Но впечатление полностью испортила травма Виталия Миколенко. В одном из эпизодов на экваторе первого тайма защитник Молдовы в подкате сыграл против украинца. Это не было преднамеренной грубостью, однако нам от этого не легче. Фулбек "Эвертона" сразу схватился за стопу, которая и беспокоила его в конце клубного сезона.

Виталий попытался разбегаться, но после контакта с мячом повалился на землю. Слезы отчаяния и удары кулаком по газону все красноречиво описали ... Надеемся, все пройдет и Миколенко будет готов сыграть на форуме в Германии. Достаточно жестко играли хозяева, это прежде всего случалось из-за откровенно более низкого уровня квалификации исполнителей - они банально не успевали за нашими игроками и были вынуждены идти в стыки.

На поле появился Зинченко, и это тоже не повлияло на сценарий матча. А под самый занавес первых 45 минут мы сумели удвоить преимущество в счете. Красивую комбинацию спокойно завершил Цыганков.

В перерыве Яремчука заменил Довбик и сразу показал свой класс. Лучший бомбардир испанской Ла Лиги мастерски разобрался в штрафной зоне соперника и с нерабочей правой ноги прошил стража ворот Молдовы. Дубль из ассистов при этом оформил Судаков.

А через несколько минут Артем и Георгий обменялись ролями, сыграв в результативную стеночку - 4:0. Разрыв в уровне команд чувствовался слишком сильно. Желание даже при такой жаре у подопечных Клещенко было достаточно, а вот класса очень не хватало.

Результативным действием также очень хотел отличиться и Мудрик. Однако, Михаил часто страдал от собственной реактивности - украинскому вингеру банально не хватало размеров поля. Тот самый случай, когда ноги опережали мысли.

Доигрывала сборная Молдовы без никакого особого энтузиазма, смирившись со своим участием. Украина же освежила фланги атаки и продолжала атаковать, но больше наши футболисты не забивали. В самой концовке, когда усталость уже брала свое, молдаванам удалось несколько раз дойти до наших ворот. Однако, Лунин, который до этого практически не имел работы, сохранял максимальную концентрацию и спокойно нивелировал эти атакующие потуги хозяев.

Как ни странно, впервые в истории громим Молдову и таким образом на прекрасной ноте завершаем подготовку к Евро. Покуражились, отвели душу, если бы еще не повреждение Миколенко. Далее мы уже увидим "сине-желтых" на полях Германии.

Фото: Дана Балашова / УАФ

Товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2024

Вторник, 11-е июня

Кишинев, стадион "Зимбру"

Молдова - Украина 0:4

Голы: Яремчук 2, Цыганков 43, Довбик 49, Судаков 54

Молдова: Райлян - Кожокару, Кречун, Бабогло, Посмак (Мудрак 61), Рябчук - Раце (Богачук 78), Ионицэ (Постолаки 46) - Моцпан (Штыне 46), Николаеску (Клещенко 60), Дамашкан.

Запасные: Чеботарь, Аврам, Мандриченко, Марандич, Каймаков, Мудрак, Штыне, Постолаки, Кожокар, Богачук, С. Плетике, Ревенко, Клещенко, М. Плетике.

Главный тренер - Сергей Клещенко.

Украина: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Зинченко 30) - Степаненко (Бражко 68), Судаков, Шапаренко (Малиновский 78) - Цыганков (Ярмоленко 69), Яремчук (Довбик 46), Мудрик (Зубков 69).

Запасные: Бущан, Трубин, Сваток, Таловеров, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Довбик, Зинченко, Бражко, Зубков, Бондарь, Тымчик, Ванат, Михайличенко.

Главный тренер - Сергей Ребров.

Предупреждения: Ярмоленко 74, Конопля 84.

Арбитр: Андрей Чивулете (Румыния).