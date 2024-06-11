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ТМ. Молдова - Украина 0:4. Вкус от разгрома испортила потеря Миколенко

Национальная сборная Украины
Обновлено

Доминация и качественная игра от подопечных Реброва

ТМ. Молдова - Украина 0:4. Вкус от разгрома испортила потеря Миколенко

Фото: Дана Балашова / УАФ

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Если в матче с немцами мы однозначно играли вторым номером, с поляками - команды время от времени перехватывали инициативу друг у друга, то против молдаван Украина полноценно доминировала по проценту владения мячом. Как и ожидалось, Сергей Станиславович выставил на эту игру основной состав.

Такое распределение сил конвертировалось в забитый мяч уже на второй минуте поединка. Хозяева в самом прямом смысле буквально подарили это взятие ворот. Хорошо знакомый для украинских болельщиков защитник "Карпат" Владислав Бабогло грубо ошибся, а воспитанник львовского клуба Роман Яремчук воспользовался этим провалом и с левой зарядил в ближний угол.

ТМ. Молдова - Украина 0:4. Вкус от разгрома испортила потеря Миколенко - изображение 1

Далее заданный на старте сценарий игры уже не менялся от слова совсем. Иногда молдаване пробовали огрызаться, но получалось максимально беззубо. Ну а мы большинство игрового времени контролировали темп и отрабатывали построение позиционных атак. В свою очередь Молдова всеми силами падала в низкий блок.

И казалось, все прекрасно, мы демонстрируем качественную игру и наигрываем боевой состав. Но впечатление полностью испортила травма Виталия Миколенко. В одном из эпизодов на экваторе первого тайма защитник Молдовы в подкате сыграл против украинца. Это не было преднамеренной грубостью, однако нам от этого не легче. Фулбек "Эвертона" сразу схватился за стопу, которая и беспокоила его в конце клубного сезона.

Виталий попытался разбегаться, но после контакта с мячом повалился на землю. Слезы отчаяния и удары кулаком по газону все красноречиво описали ... Надеемся, все пройдет и Миколенко будет готов сыграть на форуме в Германии. Достаточно жестко играли хозяева, это прежде всего случалось из-за откровенно более низкого уровня квалификации исполнителей - они банально не успевали за нашими игроками и были вынуждены идти в стыки.

На поле появился Зинченко, и это тоже не повлияло на сценарий матча. А под самый занавес первых 45 минут мы сумели удвоить преимущество в счете. Красивую комбинацию спокойно завершил Цыганков.

ТМ. Молдова - Украина 0:4. Вкус от разгрома испортила потеря Миколенко - изображение 2

В перерыве Яремчука заменил Довбик и сразу показал свой класс. Лучший бомбардир испанской Ла Лиги мастерски разобрался в штрафной зоне соперника и с нерабочей правой ноги прошил стража ворот Молдовы. Дубль из ассистов при этом оформил Судаков.

ТМ. Молдова - Украина 0:4. Вкус от разгрома испортила потеря Миколенко - изображение 3

А через несколько минут Артем и Георгий обменялись ролями, сыграв в результативную стеночку - 4:0. Разрыв в уровне команд чувствовался слишком сильно. Желание даже при такой жаре у подопечных Клещенко было достаточно, а вот класса очень не хватало.

ТМ. Молдова - Украина 0:4. Вкус от разгрома испортила потеря Миколенко - изображение 4

Результативным действием также очень хотел отличиться и Мудрик. Однако, Михаил часто страдал от собственной реактивности - украинскому вингеру банально не хватало размеров поля. Тот самый случай, когда ноги опережали мысли.

Доигрывала сборная Молдовы без никакого особого энтузиазма, смирившись со своим участием. Украина же освежила фланги атаки и продолжала атаковать, но больше наши футболисты не забивали. В самой концовке, когда усталость уже брала свое, молдаванам удалось несколько раз дойти до наших ворот. Однако, Лунин, который до этого практически не имел работы, сохранял максимальную концентрацию и спокойно нивелировал эти атакующие потуги хозяев.

Как ни странно, впервые в истории громим Молдову и таким образом на прекрасной ноте завершаем подготовку к Евро. Покуражились, отвели душу, если бы еще не повреждение Миколенко. Далее мы уже увидим "сине-желтых" на полях Германии.

ТМ. Молдова - Украина 0:4. Вкус от разгрома испортила потеря Миколенко - изображение 5

Фото: Дана Балашова / УАФ

Товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2024

Вторник, 11-е июня

Кишинев, стадион "Зимбру"

Молдова - Украина 0:4

Голы: Яремчук 2, Цыганков 43, Довбик 49, Судаков 54

Молдова: Райлян - Кожокару, Кречун, Бабогло, Посмак (Мудрак 61), Рябчук - Раце (Богачук 78), Ионицэ (Постолаки 46) - Моцпан (Штыне 46), Николаеску (Клещенко 60), Дамашкан.

Запасные: Чеботарь, Аврам, Мандриченко, Марандич, Каймаков, Мудрак, Штыне, Постолаки, Кожокар, Богачук, С. Плетике, Ревенко, Клещенко, М. Плетике.

Главный тренер - Сергей Клещенко.

Украина: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Зинченко 30) - Степаненко (Бражко 68), Судаков, Шапаренко (Малиновский 78) - Цыганков (Ярмоленко 69), Яремчук (Довбик 46), Мудрик (Зубков 69).

Запасные: Бущан, Трубин, Сваток, Таловеров, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Довбик, Зинченко, Бражко, Зубков, Бондарь, Тымчик, Ванат, Михайличенко.

Главный тренер - Сергей Ребров.

Предупреждения: Ярмоленко 74, Конопля 84.

Арбитр: Андрей Чивулете (Румыния).

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Миколенко – Лев матча Молдова - Украина
Украина Молдова
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1 голосов
Комментарии
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Одиссей(Афула) (Афула)
11.06.2024 в 21:22
Разгром предсказуемый,уж очень разный уровень команд,Ярмоле так себя вести не надо было,да игрок спартака(залесье),да неприятно,но надо быть выше,тем более покажи себя накрути пару раз,но Ярмола уже сдулся,пора за ветеранов играть.Конопле тоже не надо было желтую получать,не было необходимости руками хватать там центральные перекрывали бы.Мудрик явно с головой не дружит,ноги опережают голову,в итоге ошибки уровня перворазрядника,если не повзрослеет,будет скамейку полировать,Миколенко жалко,потерять такого скоростного флангового защитника-это очень важная потеря,да и классный сезон отыграл,а Евро пропустит.
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Комментарии 19
Одиссей(Афула) (Афула)
11.06.2024 в 21:22
Разгром предсказуемый,уж очень разный уровень команд,Ярмоле так себя вести не надо было,да игрок спартака(залесье),да неприятно,но надо быть выше,тем более покажи себя накрути пару раз,но Ярмола уже сдулся,пора за ветеранов играть.Конопле тоже не надо было желтую получать,не было необходимости руками хватать там центральные перекрывали бы.Мудрик явно с головой не дружит,ноги опережают голову,в итоге ошибки уровня перворазрядника,если не повзрослеет,будет скамейку полировать,Миколенко жалко,потерять такого скоростного флангового защитника-это очень важная потеря,да и классный сезон отыграл,а Евро пропустит.
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okolegko (Київ)
11.06.2024 в 21:26
Дивився гру молодіжки з японцями. Там у такій же ситуації був забитий гол. Без піжонства, за сприяння "недорогого" гравця. Висновки...
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okolegko (Київ)
11.06.2024 в 21:21
Не розумію, чому не випустили Михайличенка, який ще не мав ігрової практики. Це заміна по позиції. Із Зіни ще той захисник
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scorpius (Ck)
11.06.2024 в 21:27
І нащо? Він що на Євро гратиме з його досвідом на такому рівні? Хай вже Зіна буде...
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okolegko (Київ)
11.06.2024 в 21:37
Із його вічними привозами націй позиції. Хай вже буде "класичний" захисник Михайличенко. Хоча у даному випадку, проти збірної нижче класом я проти Зіни не маю нічого проти. Але якщо буде Словаччина чи Румунія, я не впевнений, що він не привезе. Проти Бельгії взагалі щодо нього розмов узагалі не може бути
 
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Comment06 (Украина)
11.06.2024 в 21:20
Нарешті побачили (точніше почули) основний кістяк і приблизну схему гри на Євро. Трохи попустило. Вважаю, саме цим гравцям будемо вдячні у разі вдалого виступу(мінімум 1/4), і на них ляже жорстка відповідальність за провал(невихід з проходної групи). Хай щастить!( все ж краще було б 2:0 і здоровий Миколенко)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.06.2024 в 21:14
Респект Ярмолі та Коноплі!!)Гарно @ц@пуру првозили мордахою!)) спочатку м'ячем в лобешнік Ярмола зарядив, а потім Конопля по газону за футболку протягнув!!! Видно десь щось ляпнула м@вп@...
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Одиссей(Афула) (Афула)
11.06.2024 в 21:31
Респект,був би,якби Ярмола його повозив на фланзі,та зо два раза пошив у дурні,а м'ячем у лобешнік кожен може,а Конопля може пропустити важливий матч за необов'язковий фол,не один в один же виходив.
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Spokoyno (Київ)
11.06.2024 в 21:06
Побавилися з кошенятами Авжеж подряпини маємо Одна з них дошкульна! По самій грі наши виглядали круто, а Судаков взагалі ДВА асиста + ГОЛ!
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grasshopper1 (Харьков)
11.06.2024 в 21:05
Не понравились замены. Новые крайки с замены не сделали ничего. Почему бы в таком товарняке не попробовать играть в два напа? Ванат вместо Зубкова... Не понравились желтые картки Ярмоленко и Конопли. Зачем так себя вести в товарняке?
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Вarcelinius
11.06.2024 в 21:03
На фоне игры Молдовы даже нечего и говорить. Потренировались на кошках короче...
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okolegko (Київ)
11.06.2024 в 21:19
На кошенятках
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scorpius (Ck)
11.06.2024 в 21:02
Ну такое. Игру осбо нет смысла анализировать, т.к соперник был существенно ниже классом. Главное событие матча - это травма Миколы, если мрачные предположения сбудутся, то в защите будет играть Зина. Еще у нас старперы выглядели несколько лишними на фоне более молодых, особенно Ярмола - так психовал, будто от этой игры зависело будет ли он основным в итоге на Евро (спойлер - нет).
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Вarcelinius
11.06.2024 в 21:09
Ярмола вообще псих по жизни. Вспоминаем Степаненко.
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scorpius (Ck)
11.06.2024 в 21:10
Наверное его в молодости Гармаш на тренировке укусил
 
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Вarcelinius
11.06.2024 в 21:11
А Хачериди добавил.
 
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Вarcelinius
11.06.2024 в 21:14
Вообще у них там в Динаме одни психи... Хачериди, Гармаш, Ярмола, Сидорчук... и т.д.
 
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grasshopper1 (Харьков)
11.06.2024 в 21:18
Не споря со списком выше, но Срна, Ракицкий, Селезнев видимо тоже Динамо
 
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scorpius (Ck)
11.06.2024 в 21:23
grasshopper, это им от того же Гармаша передалось воздушно-капельным во время игры
 
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