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Цыганков забил второй гол Молдове - 2:0 к перерыву
Пока что уверенно ведем в счете
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 11 июня, сборная Украины проводит свой заключительный товарищеский матч перед Евро-2024. Наша команда в Кишиневе играет против Молдовы.
Наша команда уже на 2-й минуте открыла счет – после ошибки защитника забил Яремчук, однако затем получил травму и покинул поле Виталий Миколенко.
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Ну а в концовке первого тайма Виктор Цыганков удвоил преимущество нашей команды.
Виктор сыграл в стеночку с Георгием Судаковым, и сам вогнал мяч в ворота. 2:0 после первого тайма.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовую онлайн трансляцию матча.
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