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Цыганков забил второй гол Молдове - 2:0 к перерыву

Национальная сборная Украины
Обновлено

Пока что уверенно ведем в счете

Цыганков забил второй гол Молдове - 2:0 к перерыву

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 июня, сборная Украины проводит свой заключительный товарищеский матч перед Евро-2024. Наша команда в Кишиневе играет против Молдовы.

Наша команда уже на 2-й минуте открыла счет – после ошибки защитника забил Яремчук, однако затем получил травму и покинул поле Виталий Миколенко.

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Ну а в концовке первого тайма Виктор Цыганков удвоил преимущество нашей команды.

Виктор сыграл в стеночку с Георгием Судаковым, и сам вогнал мяч в ворота. 2:0 после первого тайма.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовую онлайн трансляцию матча.

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