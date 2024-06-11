Цыганков забил второй гол Молдове - 2:0 к перерыву

Сегодня, 11 июня, сборная Украины проводит свой заключительный товарищеский матч перед Евро-2024. Наша команда в Кишиневе играет против Молдовы.

Наша команда уже на 2-й минуте открыла счет – после ошибки защитника забил Яремчук, однако затем получил травму и покинул поле Виталий Миколенко.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Ну а в концовке первого тайма Виктор Цыганков удвоил преимущество нашей команды.

Виктор сыграл в стеночку с Георгием Судаковым, и сам вогнал мяч в ворота. 2:0 после первого тайма.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовую онлайн трансляцию матча.