Довбик вышел и сразу забил. Молдова - Украина 0:3

Сегодня, 11 июня, сборная Украины проводит свой заключительный товарищеский матч перед Евро-2024. Наша команда в Кишиневе играет против Молдовы.

Наша команда уже на 2-й минуте открыла счет – после ошибки защитника забил Яремчук, однако затем получил травму и покинул поле Виталий Миколенко .В концовке первого тайма Виктор Цыганков удвоил преимущество нашей команды.

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Ну а на второй тайм вместо Яремчука вышел Довбик, который на 49-й минуте и оформил разгром – 3:0. Причем второй в матче ассист на счету Судакова.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовую онлайн трансляцию матча.