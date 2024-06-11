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Довбик вышел и сразу забил. Молдова - Украина 0:3
Два ассиста на счету Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 11 июня, сборная Украины проводит свой заключительный товарищеский матч перед Евро-2024. Наша команда в Кишиневе играет против Молдовы.
Наша команда уже на 2-й минуте открыла счет – после ошибки защитника забил Яремчук, однако затем получил травму и покинул поле Виталий Миколенко .В концовке первого тайма Виктор Цыганков удвоил преимущество нашей команды.
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Ну а на второй тайм вместо Яремчука вышел Довбик, который на 49-й минуте и оформил разгром – 3:0. Причем второй в матче ассист на счету Судакова.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовую онлайн трансляцию матча.
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