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Довбик отплатил Судакову. Георгий забивает молдаванам четвертый
Громим соперника, но травма Миколенко не дает покоя
Фото: УАФ
Сегодня, 11 июня, сборная Украины проводит свой заключительный товарищеский матч перед Евро-2024. Наша команда в Кишиневе играет против Молдовы.
Наша команда уже на 2-й минуте открыла счет – после ошибки защитника забил Яремчук, однако затем получил травму и покинул поле Виталий Миколенко .В концовке первого тайма Виктор Цыганков удвоил преимущество нашей команды.
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Ну а на второй тайм вместо Яремчука вышел Довбик, который на 49-й минуте и оформил разгром – 3:0. Причем второй в матче ассист на счету Судакова.
Ну а еще через 4 минуты Артем отплатил Георгию сторицей - отдал ассист, после которого забил уже Судаков. Счет уже 4:0 в пользу Украины.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовую онлайн трансляцию матча.
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