Миколенко сразу после травмы доставили в больницу для обследования

Сегодня, 11 июня, сборная Украины проводит свой заключительный товарищеский матч перед Евро-2024. Наша команда в Кишиневе играет против Молдовы и к 70-й минуте громит соперника 4:0.

Единственная пока неприятность - на 30-й минуте после фола соперника получил повреждение (вероятно, рецидив старой травмы) защитник Виталий Миколенко, вместо которого вышел Зинченко.

Как сообщили в студии Megogo, благодаря содействию организаторов матча Миколенко сразу после травмы доставили в больницу в Кишиневе для дальнейшего обследования его травмы.

Будем надеяться, что пронесет.