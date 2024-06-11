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Миколенко сразу после травмы доставили в больницу для обследования
Будем надеяться, что пронесет
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Сегодня, 11 июня, сборная Украины проводит свой заключительный товарищеский матч перед Евро-2024. Наша команда в Кишиневе играет против Молдовы и к 70-й минуте громит соперника 4:0.
Единственная пока неприятность - на 30-й минуте после фола соперника получил повреждение (вероятно, рецидив старой травмы) защитник Виталий Миколенко, вместо которого вышел Зинченко.
Как сообщили в студии Megogo, благодаря содействию организаторов матча Миколенко сразу после травмы доставили в больницу в Кишиневе для дальнейшего обследования его травмы.
Будем надеяться, что пронесет.
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