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Миколенко сразу после травмы доставили в больницу для обследования

Национальная сборная Украины

Будем надеяться, что пронесет

Миколенко сразу после травмы доставили в больницу для обследования

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Сегодня, 11 июня, сборная Украины проводит свой заключительный товарищеский матч перед Евро-2024. Наша команда в Кишиневе играет против Молдовы и к 70-й минуте громит соперника 4:0.

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Единственная пока неприятность - на 30-й минуте после фола соперника получил повреждение (вероятно, рецидив старой травмы) защитник Виталий Миколенко, вместо которого вышел Зинченко.

Как сообщили в студии Megogo, благодаря содействию организаторов матча Миколенко сразу после травмы доставили в больницу в Кишиневе для дальнейшего обследования его травмы.

Будем надеяться, что пронесет.

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
11.06.2024 в 21:10
НАФІГА... тобто ЧОМУ його одразу не поміняли Травма травмонебезпечна!
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Комментарии 6
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Spokoyno (Київ)
11.06.2024 в 21:10
НАФІГА... тобто ЧОМУ його одразу не поміняли Травма травмонебезпечна!
Ответить
0
2
Петруха
11.06.2024 в 20:52
Ещё как пронесёт!
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
11.06.2024 в 20:55
Мимо Евро?
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0
5
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.06.2024 в 20:34
Тримайся , земляче , скорішого відновлення .
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6
0
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Вarcelinius
11.06.2024 в 20:56
Він з твого села?
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0
6
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Просто Квашин (Харків)
11.06.2024 в 21:41
Головне, що не з твого свинарника, хрюкало....
 
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