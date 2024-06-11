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Миколенко – Лев матча Молдова - Украина

Национальная сборная Украины
Обновлено

Надеемся, Виталий сможет сыграть на Евро

Миколенко – Лев матча Молдова - Украина

uaf.ua

Новина українською

Сегодня, 11 июня, сборная Украины провела свой заключительный товарищеский матч перед Евро-2024. Наша команда в Кишиневе разгромила сборную Молдовы 4:0.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".

По его итогам зрители отдали приз защитнику Виталию Миколенко, который получил травму и был вынужден покинуть поле уже на 30-й минуте.

Вслед за Миколенко в опросе финишировали хавбеки Виктор Цыганков (21%) и Георгий Мудрик (13%).

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Украина Молдова Виталий Миколенко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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