Цыганков: Мы едем на Евро не просто сыграть – знаем, за кого бьемся

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков подвел итог товарищеского матча с Молдовой, в котором команда Сергея Реброва разгромила соперника 4:0 .

"Забили быстрый мяч, стало легче играть намного, владели инициативой, создавали моменты, забили второй, стало еще легче. Хорошо, что имели такой сценарий. Смогли проверить себя, довольны".

"Грубости? Нормальная игра, конечно, никто не хотел проигрывать. Было важно подготовить себя, потому что на ЕВРО никто не будет давать спокойно играть".

"Второй гол? С ребятами легко играть, все понимают, что надо понимать в конкретной ситуации, у всех есть качество. Доволен, что смогли так забить. Надеюсь, что в будущем будут еще такие голы".