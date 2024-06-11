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Цыганков: Мы едем на Евро не просто сыграть – знаем, за кого бьемся

Национальная сборная Украины
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Украина в последнем спарринге перед Евро разгромила Молдову

Цыганков: Мы едем на Евро не просто сыграть – знаем, за кого бьемся

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков подвел итог товарищеского матча с Молдовой, в котором команда Сергея Реброва разгромила соперника 4:0.

"Забили быстрый мяч, стало легче играть намного, владели инициативой, создавали моменты, забили второй, стало еще легче. Хорошо, что имели такой сценарий. Смогли проверить себя, довольны".

"Грубости? Нормальная игра, конечно, никто не хотел проигрывать. Было важно подготовить себя, потому что на ЕВРО никто не будет давать спокойно играть".

"Второй гол? С ребятами легко играть, все понимают, что надо понимать в конкретной ситуации, у всех есть качество. Доволен, что смогли так забить. Надеюсь, что в будущем будут еще такие голы".

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"ЕВРО - это праздник для нас, для людей, для страны, поэтому хочется подарить им классные эмоции, мы понимаем ответственность. Хотим подарить хорошее ЕВРО для наших людей".

"Мы едем на ЕВРО не просто сыграть, мы знаем, за кого мы бьемся. Все будет зависеть от результата. Надеюсь, что у нас все получится. Оптимистично смотрим на предстоящие матчи. Верю в нашу победу", - сказал Цыганков.

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
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